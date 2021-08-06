В Барнауле продают 9-метровую квартиру

На сегодняшний день это самое маленькое жилое помещение, выставленное на продажу в городе.

Фото: Алтайский портал недвижимости

Площадь квартиры составляет 9 квадратных метров. Объявление о продаже есть на Алтайском портале недвижимости.

В комнате аккуратный ремонт и пластиковое окно. Она расположена на последнем уровне 4-этажного кирпичного дома по адресу улица 40 лет Октября, 32. В секции общие кухня и санузел.

«Не торцевая, окно комнаты выходит во двор на высокие деревья. Проведена вода. У дома стадион и школа. Рядом ещё одна школа и детские сады, поблизости магазины, аптеки и остановки. Не доля, без долгов», — сообщает риэлтор.

Жильё пытаются продать за 425 тысяч рублей.