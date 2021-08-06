В домах 183 алтайских ветеранов Великой Отечественной войны в 2021 году сделают ремонт

Из бюджета Алтайского края на это направили 3 миллиона 370 тысяч рублей. Планируется в 77 домах сделать капремонт, в 106 — текущий.

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Адресную помощь на ремонт жилья ветеранов и участников Великой Отечественной войны, их вдов, жителей блокадного Ленинграда в Алтайском крае выделяют уже несколько лет.

На официальном сайте региона отметили, что в Белокурихе за последние 3 года отремонтировали жилье девяти ветеранов за 150 тысяч рублей. В основном специалисты заменяли окна, межкомнатные и входные двери, обновляли потолки, элементы внутренних систем отопления и водоснабжения, а также проводили отделку помещений.