В полиции рассказали, что делать при утере банковской карты

Барнаульцы довольно часто теряют банковские карты. Спустя время с их счетов исчезают деньги.

Фото: canva.com

Очень часто в полиции регистрируются факты кражи денег с банковских карт. Способы хищения весьма просты. Предприимчивые люди, нашедшие чужую карту, оплачивают с неё покупки в магазинах, делают заказы в интернете.

На официальном сайте ГУ МВД РФ по Алтайскому краю сообщили ещё об одном способе. При смене номера мобильного телефона горожане не отключают от предыдущего мобильный банк. А когда новому обладателю вашего номера приходит СМС о пополнении банковского счёта, он с легкостью может перевести деньги себе на электронный кошелек.

Правоохранители напоминают: если вы утратили банковскую карту, немедленно сделайте звонок на горячую линию банка и заблокируйте её действие, не дожидайтесь когда вашими сбережениями начнёт пользоваться кто-то другой.