Вячеслав Франк обсудил с Тимуром Рахмановым торгово-экономическое и гуманитарно-культурное сотрудничество

Встреча состоялась 5 августа 2021 года. На ней также присутствовали представители МИД РФ в Барнауле, департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу, заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун. В поездке по Барнаулу генерального консула Республики Узбекистан в Новосибирске Тимура Рахманова сопровождал представитель Агентства по внешней трудовой миграции Республики Узбекистан в Новосибирске Шерзоджон Полвонов.

В рамках встречи глава города Вячеслав Франк и Тимур Рахманов обсудили направления сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарно-культурной сферах.

«Сегодня в Барнауле проживают представители различных национальностей и вероисповеданий, проживают в мире и согласии, относятся с уважением к своей истории, а также к традициям, обычаям, культуре других народов», — подчеркнул мэр.

Они обсудили возможность взаимного обмена между Барнаулом и Республикой Узбекистан бизнес-делегациями, культурными организациями.

Тимур Рахманов поблагодарил за встречу и высказал уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества, передаёт официальный сайт Барнаула.