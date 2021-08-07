240 тонн небезопасных арбузов и дынь пытались провезти в Алтайский край

Помимо бахчёвых фитосанитарный контроль не прошли 60 тонн лука репчатого и 30 тонн другой подкарантинной продукции.

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Инспекторы регионального Россельхознадзора не пустили в Алтайский край небезопасную продукцию с 30 по 6 августа 2021 года. Они установили, что товар пытались провезти в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов. В них содержались сведения, которые не соответствовали транспортным перевозочным документам, а также недостоверные сведения о грузополучателях подкарантинной продукции и мест выгрузки.

За указанный период инспекторы в приграничных районах выявили 17 случаев нарушения фитосанитарного законодательства при ввозе 330 тонн подкарантинной продукции из Казахстана.

Ввоз подкарантинной продукции запретили. Все грузы вернули отправителям. Виновных привлекли к административной ответственности.