Барнаулец пытался сохранить деньги, но лишился большой суммы денег

Оказалось, что он нарвался на мошенников, несмотря на то, что знал о подобного рода обманах.

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23-летнему жителю Барнаула позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками банка. Мужчине сообщили, что якобы мошенники пытались зайти в его личный кабинет и для сохранения денег нужно перевести их на безопасный счёт.

В ходе переписки в мессенджере пришёл договор о переводе на безопасную ячейку, после чего молодой человек со своей карты перевел всю сумму на указанный счёт. Как только он отправил 25 тысяч рублей, связь с «лжесотрудником» прервалась, а вся переписка была удалена. Барнаулец обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», информирует ГУ МВД России по Алтайскому краю.