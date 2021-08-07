Как молодежь Барнаула получает средства на реализацию своих проектов?

Ежегодно в Барнауле проходит конкурс на предоставление грантов на молодежные проекты. 1 млн руб. распределяется на реализацию лучших идей по различным направлениям молодежной политики.

Фото: Андрей Чурилов

Актуально для города

Организатором грантового конкурса выступает комитет по делам молодежи администрации Барнаула. Раз в год комиссия выбирает лучшие инициативы по четырем направлениям. В номинацию «Молодежная среда» принимаются проекты общегородских мероприятий с участием молодежи. Направление «Ты не один» предназначено для проектов, нацеленных на социальную адаптацию барнаульцев, оказавшихся в сложной жизненной ситуации или имеющих ограниченные возможности здоровья. Для популяризации ценностей института семьи и брака в молодежной среде горожане могут предложить свои идеи в номинации «Молодая семья». И, наконец, в блок «Видим проблему – можем решить» направляются разработки, нацеленные на решение социальных и экономических проблем на территории Барнаула силами молодежи.

Все четыре направления довольно обширны, они не делятся на сферы – культурную, спортивную, экологическую и так далее. Но конкурсная комиссия обращает внимание на наиболее актуальные для города темы.

– В этом году было 42 заявки, то есть фактически комиссия рассматривает до 10 проектов по каждому направлению, – говорит Владимир Гудков, председатель комитета по делам молодежи администрации Барнаула. – Но я замечаю, что проекты в рамках одного направления часто очень похожи или даже почти идентичны. Это не удивительно, такие проекты отражают городские тренды. Экологическая тема, волонтерство, ТОСы – это то, что действительно востребовано в Барнауле. Педуниверситет на протяжении двух последних лет предлагает разные проекты, которые выигрывают гранты именно за счет своей актуальности. В прошлом году волонтеры оказывали помощь жителям серебряного возраста. Они сформировали отряд, который работал с ветеранами педагогического труда – в рамках пандемии это было очень актуально. В этом году студенты педуниверситета предложили проект обучения молодых педагогов противодействию экстремистской деятельности – насыщенный, рассчитанный на три дня интенсивной работы. Он единогласно был поддержан членами комиссии, и в этом году реализуется.

Городской конкурс на предоставление грантов на молодежные проекты объявляется в конце календарного года. К февралю комиссия определяет победителей и предоставляет им грантовые средства на проекты, которые должны быть реализованы в срок до 1 декабря, то есть до следующего конкурса.

В регион

Кстати, другой доступный для барнаульцев конкурс – социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики – наоборот, подразумевает тематические направления. Их больше, чем в городском грантовом конкурсе: это добровольчество, творчество, культура здорового образа жизни, социальная адаптация, международное сотрудничество, наука, стартапы, молодежные медиа, патриотические проекты и другое. На нынешний год прием заявок уже закрыт. Максимальный размер предоставляемого губернаторского гранта составляет 400 тыс. руб.

В 2020 году на конкурс социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики было зарегистрировано 127 проектов из 20 муниципальных образований края. Поддержано – 36 проектов из 14 муниципальных образований. Сумма поддержки проектов-победителей составила 6 млн руб. В 2021 году объем средств на поддержку проектов-победителей составит 7 млн рублей.

В городском грантовом конкурсе общая сумма поддержки не выходит за рамки одного миллиона руб. – но все эти средства идут исключительно на молодежные начинания в пределах Барнаула. Победителю каждого из четырех направлений выдается грант на сумму не более 250 тыс. руб.

Любимчиков нет

Основная сложность для желающих участвовать в конкурсах (как в городском, так и в краевом) заключается в том, что простым физлицам гранты не выдают. Право на получение грантовых средств от городского комитета по делам молодежи есть у коммерческих и некоммерческих организаций, зарегистрированных в качестве юридического лица и осуществляющих деятельность на территории Барнаула не менее одного года. Если у вас есть задумка проекта, но нет возможности создать юрлицо, то можно вступить в общественную организацию или другую зарегистрированную НКО. Заодно найдете там единомышленников, которые помогут с доработкой и реализацией вашего проекта.

– В одном направлении может выиграть не один проект, а, допустим, три – тогда сумма по каждому из них будет меняться, – уточняет председатель комитета по делам молодежи. – Победителей комиссия определяет по баллам. Актуальность, продолжительность, охват аудитории – всего критериев порядка 15. В приоритете часто проекты, которые можно реализовывать из года в год. Такие проекты у нас тоже есть, это хорошая практика.

Мероприятия, которые хочется сделать ежегодными, нужно представлять на конкурс каждый год заново. Но комиссия тоже каждый раз формируется из новых людей, и не факт, что они сочтут лидера прошлого года вновь достойным поддержки. Впрочем, в Барнауле есть примеры регулярных победителей грантового конкурса. Это, например, Зональная городская студенческая стройка. Владимир Гудков отмечает, что ЗГСС всегда набирает большое количество баллов как перспективный и в своем роде уникальный проект, ведь в России всего пять зональных строек: в Москве, Калининграде, Владивостоке, Омске и Барнауле. И эксперты сходятся во мнении, что такую значимую студенческую находку необходимо поддерживать.

Проекты, которые по результатам конкурса не получили финансирование, находят свое отражение в грантах других уровней. Часть проектов-участников передается комитетом по делам молодежи в другие профильные комитеты администрации Барнаула. Около 80% заявленных проектов рекомендуются для участия в грантовой политике форума АТР.