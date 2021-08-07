Кто охотнее вакцинируется: барнаульский эксперт прокомментировал результаты исследования

Недавнее исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выявило интересную закономерность среди тех, кто имеет аттестат об окончании школы.

Фото: пресс-служба Алтайского филиала РАНХиГС

Готовность к вакцинации от COVID зависит… от успеваемости в школе. Такой вывод был сделан по итогам опроса на одном из сайтов по поиску работы. В нём приняли участие 2500 жителей страны, имеющих аттестат об окончании школы.

Исследование показало весьма любопытную закономерность: бывшие медалисты гораздо охотнее проходят вакцинацию от коронавируса, чем те, кто учился в школе на тройки (46% и 34% соответственно). Если сравнивать количество привитых среди отличников и хорошистов, то эта тенденция прослеживается и здесь: чем лучше учёба в школе — тем больше привитых (40% и 36%). Хорошисты чаще других утверждают, что планируют вакцинацию (31%), а троечники чаще всех категорически отказываются от прививки (39%).

Кандидат филологических наук, доцент кафедры психологии и социологии Алтайского филиала РАНХиГС Наталья Алпеева прокомментировала результаты исследования.

По мнению эксперта, итоги опроса населения могут показаться забавными и неожиданными. Но при более внимательном прочтении можно заметить логичную взаимосвязь. Ученики с пятёрками отличаются гораздо большей дисциплинированностью и ответственностью. В ситуации эпидемиологической нестабильности именно эти качества и подтолкнут отличников пройти вакцинацию.

«Троечники, напротив, проявляют большую непокорность и свободолюбивость: «я не обязан делать, как все, я буду делать только то, что считаю нужным». С другой стороны, низкое качество полученного образования приводит к тому, что именно среди бывших троечников чаще всего встречаются «средневековые мракобесы», утверждающие, например, что вакцинация — это способ чипирования населения. Зачастую именно недостаточный объём имеющихся знаний приводит к рождению всевозможных мифов и отказу от вакцинации», — считает Наталья Алпеева.

Хорошистов эксперт отнесла к категории «люди намерения». Они обычно придерживаются принципа «я хочу, я планирую, я думаю, что так надо», но эти люди не всегда прикладывают все усилия, чтобы добиться максимального успеха или конечного результата.

«Поэтому и в ситуации с вакцинацией хорошисты действуют по привычной схеме: знают, что надо привиться, но делать этого не спешат», — подытожила Наталья Алпеева.

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