Модные тренды осени и зимы 2021/22

Для того, чтобы выглядеть модно осенью, нужно подготовиться к этому летом. Август — лучшее время для изучения фэшн-индустрии и приобретения трендовых вещей. «Вечерний Барнаул» подготовил самый полный гид по тенденциям, которые совсем скоро сведут всех с ума.

Трикотаж во всех проявлениях — ключевая тенденция нового сезона. Чем больше мягких и вязаных вещей в вашем образе, тем лучше. При этом дизайнеры до сих пор не отказались от одежды для загородного отдыха — в коллекциях представлено множество теплых спортивных курток и ботинок-хайкеров.

1. Ярко, уютно, тепло

Уютные цветные куртки, утепленные леггинсы и свитеры со скандинавскими узорами — стилисты точно не дадут нам замерзнуть. Тепло и комфорт стали трендами осени и зимы 20/21.

2. Ход королевы

Успех одноимённого мини-сериала от Netflix не дает покоя модным брендам. Шахматная тематика в новом сезоне прочно сплелась с тенденциями, демонстрируемыми на мировых показах. Популярность этого принта дизайнеры предрекли заблаговременно. Подиумы задолго до того, как сериал вышел на экраны пестрили черно-белым узором. Сейчас же бренды предлагают открыто признаваться в любви к интеллектуальной игре и с ног до головы облачаться в актуальный принт.

3. Длинные трикотажные платья

Оказавшись на пике в этом сезоне трикотаж продолжает покорять сердца. Дизайнеры предлагают облачиться в него с ног до головы. Удобные в носке, мягкие и стильные вещи подчеркнут достоинства и скроют все недостатки. Трикотажное платье длины макси в наступающем сезоне станет при этом незаменимой униформой. Оно подойдет и для офисных будней, и для рандеву. Стильный образ можно создавать в тандеме с лаконичными ботильонами и украшениями, а также с ботинками и теплым пуховиком.

4. Платформы

Главным популяризатором обуви на массивной платформе в этом сезоне стала Донателла Версаче, которая представила особенно яркие и красочные босоножки на огромном каблуке. При выборе такой пары можно делать ставку на цвет и не стесняться в выборе оттенков. Однако если вы предпочитаете более сдержанные и нейтральные вещи, для вас тоже есть немало вариантов.

5. Унты

Да – да, они возвращаются. И это, пожалуй, самая неоднозначная тенденция осени и зимы, которая сможет побороться за звание ugly shoes нового сезона. С заботой о нашем здоровье Miu Miu, Celine и Chanel представили схожие теплые и массивные ботинки, которым не страшны даже затяжные сибирские морозы.

6. Сумки-папки

Классические офисные сумки-папки лаконичного дизайна давно ждали своего часа. Вернее внимания именитых дизайнеров. Удалённая работа продиктовала свои модные тенденции, максимально снизив интерес к объёмным сумками. Самые стильные аксессуары приобрели минималистские варианты. В повседневных образах сумки-папки смотрятся весьма неплохо при своей сдержанности.

7. Яркие пальто

Даже заядлым минималистам и приверженцам сдержанного скандинавского стиля рекомендуется обратить внимание на яркие образы. Слепящий желтый, сочный красный, смелый электрик или жизнерадостный зеленый — цвета, которые отлично проявят себя не только соло, но и в гармоничном ансамбле красочных оттенков.

8. Бахрома

Покорив мир моды в прошлом сезоне, бахрома не собирается сдавать свои позиции. Этот декоративный элемент ковбойского стиля ушёл в свободное плавание элегантно разместившись на базовых платьях с длинным рукавом, замшевых парках и сумках. Шёлковые нити – прекрасное решение для вечерних выходов и любых повседневных образов.

9. Зеленый цвет

Этот яркий, живительный зеленый оттенок законодатели моды чаще применяли в весенне-летних коллекциях. Однако в новом сезоне они решили перевернуть всё с ног на голову. Насыщенный зелёный цвет интегрировали в образы для холодного время года.

10. Косынки

В новом сезоне наконец-то можно выдохнуть противникам зимних головных уборов. Ненавистные шапки покинут гардероб истинных модниц. Самой стильной альтернативой для них станут косынки из плотных материалов. Остается выбрать, как наиболее элегантно носить этот аксессуар.