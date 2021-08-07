Модные тренды осени и зимы 2021/22

07 августа 17:37 2021

Для того, чтобы выглядеть модно осенью, нужно подготовиться к этому летом. Август — лучшее время для изучения фэшн-индустрии и приобретения трендовых вещей. «Вечерний Барнаул» подготовил самый полный гид по тенденциям, которые совсем скоро сведут всех с ума.

Трикотаж во всех проявлениях — ключевая тенденция нового сезона. Чем больше мягких и вязаных вещей в вашем образе, тем лучше. При этом дизайнеры до сих пор не отказались от одежды для загородного отдыха — в коллекциях представлено множество теплых спортивных курток и ботинок-хайкеров.  

1. Ярко, уютно, тепло

Уютные цветные куртки, утепленные леггинсы и свитеры со скандинавскими узорами — стилисты точно не дадут нам замерзнуть. Тепло и комфорт стали трендами осени и зимы 20/21.

  • Фото: .marieclaire.ru
  • Фото: garne.com.ua

2. Ход королевы

Успех одноимённого мини-сериала от Netflix не дает покоя модным брендам. Шахматная тематика в новом сезоне прочно сплелась с тенденциями, демонстрируемыми на мировых показах. Популярность этого принта дизайнеры предрекли заблаговременно. Подиумы задолго до того, как сериал вышел на экраны пестрили черно-белым узором. Сейчас же бренды предлагают открыто признаваться в любви к интеллектуальной игре и с ног до головы облачаться в актуальный принт.

  • Фото: fi.pinterest.com
  • Фото: fi.pinterest.com

3. Длинные трикотажные платья

Оказавшись на пике в этом сезоне трикотаж продолжает покорять сердца. Дизайнеры предлагают облачиться в него с ног до головы. Удобные в носке, мягкие и стильные вещи подчеркнут достоинства и скроют все недостатки. Трикотажное платье длины макси в наступающем сезоне станет при этом незаменимой униформой. Оно подойдет и для офисных будней, и для рандеву. Стильный образ можно создавать в тандеме с лаконичными ботильонами и украшениями, а также с ботинками и теплым пуховиком.

  • Фото: issaplus.com
  • Фото: 1001sovety.ru

4. Платформы

Главным популяризатором обуви на массивной платформе в этом сезоне стала Донателла Версаче, которая представила особенно яркие и красочные босоножки на огромном каблуке. При выборе такой пары можно делать ставку на цвет и не стесняться в выборе оттенков. Однако если вы предпочитаете более сдержанные и нейтральные вещи, для вас тоже есть немало вариантов.

  • Фото: ladyneeds.ru
  • Фото: hocketoanhaiphong.com

5. Унты

Да – да, они возвращаются. И это, пожалуй, самая неоднозначная тенденция осени и зимы, которая сможет побороться за звание ugly shoes нового сезона. С заботой о нашем здоровье Miu Miu, Celine и Chanel представили схожие теплые и массивные ботинки, которым не страшны даже затяжные сибирские морозы.

Фото: stylishe.ru

6. Сумки-папки

Классические офисные сумки-папки лаконичного дизайна давно ждали своего часа. Вернее внимания именитых дизайнеров. Удалённая работа продиктовала свои модные тенденции, максимально снизив интерес к объёмным сумками. Самые стильные аксессуары приобрели минималистские варианты. В повседневных образах сумки-папки смотрятся весьма неплохо при своей сдержанности.

  • Фото: bagstar.ru
  • Фото: fashioma.ru

7. Яркие пальто

Даже заядлым минималистам и приверженцам сдержанного скандинавского стиля рекомендуется обратить внимание на яркие образы. Слепящий желтый, сочный красный, смелый электрик или жизнерадостный зеленый — цвета, которые отлично проявят себя не только соло, но и в гармоничном ансамбле красочных оттенков.

  • Фото: lana2212.www.nn.ru
  • Фото: atuttabellezza.it
  • Фото: lookel.ru
  • Фото: womenshealth.su

8. Бахрома

Покорив мир моды в прошлом сезоне, бахрома не собирается сдавать свои позиции. Этот декоративный элемент ковбойского стиля ушёл в свободное плавание элегантно разместившись на базовых платьях с длинным рукавом, замшевых парках и сумках. Шёлковые нити – прекрасное решение для вечерних выходов и любых повседневных образов.

  • Фото: vogue.ua
  • Фото: feminissimo.ru

9. Зеленый цвет

Этот яркий, живительный зеленый оттенок законодатели моды чаще применяли в весенне-летних коллекциях. Однако в новом сезоне они решили перевернуть всё с ног на голову. Насыщенный зелёный цвет интегрировали в образы для холодного время года.

  • Фото: moscowheavenlylife.ru

10. Косынки

В новом сезоне наконец-то можно выдохнуть противникам зимних головных уборов. Ненавистные шапки покинут гардероб истинных модниц. Самой стильной альтернативой для них станут косынки из плотных материалов. Остается выбрать, как наиболее элегантно носить этот аксессуар.

Фото: marieclaire.ru