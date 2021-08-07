Мужское и женское. Наставник школы Смертина вошла в тренерский штаб сборной России

Женскому отделению СШОР А. Смертина в этом году исполняется 14 лет. И все это время его основной движущей силой является тренер Оксана Жбанникова. В этом году работы у нее прибавилось — Оксана Николаевна вошла в тренерский штаб юношеской сборной России (игроки до 15 лет).

Фото: сайт СШОР А. Смертина

Смена поколений

2 августа Оксана Жбанникова вышла на работу из отпуска. Все ее воспитанницы, и младшие, и старшие, занимались самоподготовкой – бегали кросс, подтягивали ОФП. С понедельника закипела полноценная тренировочная работа.

– В основной женской команде СШОР А. Смертина в этом году смена поколений, – рассказывает Оксана Жбанникова. – В прошлом году чемпионат в первой лиге мы вообще пропускали, так как игроков для взрослого футбола практически не было. В этом году не играть уже было нельзя, так как мы бы совсем выпали из турнира. Но кадров по-прежнему не хватает, у нас некоторым футболисткам нет и 15 лет, и по регламенту проводить на поле они могут не больше тайма. Плюс составители календаря не учли возрастные особенности, у кого-то экзамены в школах, кто-то поступает в вузы. В итоге в первом туре у нас даже штатного голкипера не было, ворота защищал полевой игрок.

– Оксана Николаевна, вы и воспитанницы СШОР А. Смертина вызывались в этом году на сбор национальной команды U-15. С игроками все понятно, а вы с какой целью ездили?

– Я с этого года вхожу в тренерский штаб. У нас уже было два сбора: один — селекционный, в Красноярске, второй – уже полноценная работа сборной. У главного тренера семь помощников – тренер по физподготовке, по вратарям и другие. Зачем так много? Это же и обмен опытом в том числе. Смотрим, в каких регионах в чем игроки сильнее, пытаемся эту работу перенести в свои школы.

– Сколько всего в школе Смертина тренируется членов сборной страны?

– Недавно как раз делали анализ. За годы работы в школе у нас 23 спортсменки входили в сборную России в различных возрастных группах. На данный момент у нас Виктория Тубольцева в основном составе сборной России U-15, еще несколько человек в расширенном списке, и Анна Беломытцева выступает за национальную команду. В других возрастах пока сборниц нет.

– Сейчас, по сути, в школе Смертина строится вторая взрослая женская команда. Вам интересно снова проходить этот путь, возможно, опять поначалу проигрывать по 0:18.

– Интересно, это новый этап с другими игроками. Тогда дети пришли в 13-14 лет, уже взрослыми. Нынешние девчонки начинали раньше, с ними проще что-то наработать, тем более, старшие помогают. Моя воспитанница Алена Гололобова сейчас работает учителем начальных классов в школе № 132 – и играет за нашу команду. Конечно, если бы была возможность удерживать игроков, было бы проще. В этом году у двоих была попытка заиграть в высшем дивизионе. Клубы, играющие в РПЛ, обязали иметь в своей структуре женские команды. И наша Саша Трикина ездила на просмотр в «Рубин». Вроде подошла по всем параметрам, но в итоге контракт не заключила. Сейчас она играет в «Кузбассе», в первой лиге против «Алтая». Понятно, что игрок ищет, где лучше, тем более, бабий век в футболе короткий.

Фото: Ярослав Махначёв.

Путь в сборную

– Чем вы как тренер больше всего гордитесь за все годы работы женского отделения?

– Тем, что ряд игроков вызывали в сборные. Кто-то был только в юношеских, кто-то прошел все ступени и дорос до национальной команды, например, Аня Беломытцева. Была там и Трикина, но не задержалась, к сожалению. На год она вообще уходила из футбола, но захотела вернуться. Потенциал у нее хороший, даже несмотря на то, что в детстве получила травму, перелом бедра, из-за этого у нее одна нога короче другой, как у Гарринчи.

– Как вы вообще оказались в школе и футболе вообще?

– У меня есть сестра-двойняшка и старший брат. Он играл в футбол и хоккей, ну и мы с ним, с сестрой вместо штанг ворот были. А вообще мы лыжницы, учились в спортивном классе у Виктора Павловича Гостяева, он мой первый наставник. Костя, его сын, который, к сожалению, ушел из жизни, с нами в параллельном классе учился. На лыжах я дошла до звания кандидата в мастера спорта. Один-два раза в неделю мы играли в футбол, я вообще не понимала порой, почему я на лыжах, ведь мне больше нравился командный спорт. Я работала в «Марии-Ра» заведующей производством, фасовали муку, крупы, сахар, обеспечивали весь Алтайский край. Конечно, выступала за спортивные команды организации, сами знаете, спорт в ней хорошо развит. Работая, получила высшее образование, окончила педагогический университет. А инициатором создания женского отделения в школе Смертина был Владимир Альт (директор Центра олимпийской подготовки Алтайского края, на тот момент начальник крайспортуправления. – Прим. авт.). Он и мою кандидатуру в качестве тренера предложил.

– Тогда женский футбол мало кто воспринимал.

– Да, первые три года спрашивали, что это такое. Долго привыкали, что у нас есть теперь раздевалки не только для мальчиков, но и для девочек. Но результаты быстро пошли. Я уже говорила, девочки из первого набора пришли взрослыми, но талант и желание работать взяли свое. Буквально жили с мячом на поле, каждое лето в спортивных лагерях проводили.

– А как мужчины-тренеры вас восприняли?

– Ревности не было. Наталия Евглевская, дочь нашего тренера Владимира Евглевского, играла в моей команде. С ним самим все туры первенства страны в 2014 году посетили, от него я многое почерпнула. Я вообще рада, когда мужчины готовы помочь, подсказать. Кстати, он и сам вскоре понял, что смотреть на женский футбол тем же взглядом, что и на мужской, – неправильно. Говорил: парням я предлагаю одно или другое решение, они это делают. Девчонки выбирают свое, третье, оно оказывается лучше, чем мои варианты.

Фото: Ярослав МАХНАЧЁВ.

– Чем вообще отличается женский и мужской футбол?

– Многим, и физиологически, и психологически. Не могу сказать, что парни как роботы, но они стараются следовать тренерской установке. Девчонки тоже прилежные, но могут подойти друг к другу творчески. На поле другие скорости, техника. У мужчин торс шире, у девушек другие части тела, это сказывается на работе с мячом. А рубятся девчонки даже более жестко, чем парни. Могут и словом крепким приложить, а за волосы друг друга оттаскать, и кулаком двинуть. Как-то играли смешанными составами, игрок соперника, парень, постоянно оскорблял нашего вратаря. После игры она его подозвала и дала кулаком в лицо. Это, конечно, неправильно, но терпеть такого отношения она уже не могла.

Смешанный состав

– В ДЮСШ «Темп» осенью собираются запускать женское отделение. Конкуренции не боитесь?

– Нет, только приветствую, будет с кем играть. Тренер из «Темпа» приходила, я показывала ей свои планы-конспекты тренировок, объясняла нюансы. Кроме школы Смертина девчонки еще тренируются в поселке Комсомольском, в Ребрихинском районе, в Бийске. Хорошо, когда в районах появляется пара девчонок, желающих играть в футбол, тренеры их не отталкивают.

– У вас девчонки порой тренируются с мальчишками, и в турнирах играете смешанными составами. Девушки от такого пацанками не станут?

– Нет. Если бы не выходили против парней или в одной команде с ними, получать игровой опыт было бы просто негде, так что хорошо, что нас допускают до первенства города. Вреда я не вижу никакого. У нас есть игрок, Дарья Полулях. С девчонками ей уже было тренироваться скучно, сильнее на голову. А с мальчишками уже другое дело. В 2019 году мы выступали смешанным составом в финале первенства России, стали серебряными призерами. Это классный опыт для ребят. Какое-то стеснение есть только на первой тренировке, потом уже все – они не мальчики и девочки, а футболисты. Зато пацаны научились девочек в очереди пропускать и стулья пододвигать, девочки взяли на себя какие-то бытовые вопросы.

80 девушек тренируется в женском отделении СШОР А. Смертина

Фото: Ярослав Махначёв.

– Как думаете, такой смешанный футбол может прижиться не только на детском, а на взрослом уровне?

– Почему нет. Баскетбол 3х3 раньше воспринимали как развлечение, а сейчас он в олимпийской программе. Смешанный футбол по-другому бы смотрелся. Взгляды на него различаются, но мяч объединяет, и получается то, чего бы не увидели на поле в чисто женском или чисто мужском турнире.

– Вам бы не хотелось потренировать мужчин?

– У меня уже был такой опыт, тренировала двенадцатилетних пацанов. На первой тренировке они – нога на ногу, то не хочу, это не буду. Два-три свистка – и все как надо выполняли, еще и лучше, чем у тренера-мужчины. Еще готовила студентов, мини-футбольную команду. Тоже с благодарностью отнеслись к тренировкам, извинялись, если что не так. В итоге третье место в своих соревнованиях заняли.