На Алтае туристка с серьёзной травмой ноги два дня ждала помощи

Он была участником незарегистрированной группы: семья, стоящая из четырёх человек, из Новосибирска.

Информация о предположительном переломе левой ноги в районе голеностопа у женщины 1974 года рождения поступила 4 августа 2021 года в 7:50. Туристы находились в районе Северо-Чуйского хребта, у реки Маашей, возле Алёнкиных озер.

«Самостоятельно женщина передвигаться не могла, потребовалась экстренная медицинская помощь. Ввиду труднодоступной, горной местности, эвакуация пешим и конным способом не возможна и из-за сложного рельефа местности эвакуировать пострадавшую можно только воздушным судном», — рассказали в республиканском ГУ МЧС России.

4 августа четверо спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда направились к месту происшествия.

5 августа из Красноярска вылетел вертолет, который по пути подобрал спасателей, чтобы совершить погрузку. В 15:00 пострадавшую на вертолёте МЧС России доставили в аэропорт Горно — Алтайска. Её передали бригаде скорой медицинской помощи. В больнице женщине сделали рентгеновский снимок и другие необходимые обследования, её жизнь вне опасности.

Дочь пострадавшей Алиса рассказала, что мама получила травму вечером 3 августа около 21:00, когда они переходили через речку. Татьяна, поскользнулась на камне, её стопа сильно вывихнулась, дети и муж вытащили её на берег, зафиксировали и перевязали ногу, разбили ночлег. Рано утром глава семьи бегом направился до ближайшего места, где могла быть сотовая связь и дозвонился до МЧС. Погодные условия позволили благополучно совершить эвакуацию 5 августа.