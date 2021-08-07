Олимпиада, день 14. Борцы рулят

Олимпиада в Токио близится к завершению. В пятницу основной вклад в копилку сборной России внесли представители единоборств.

Фото: ОКР

Единственную золотую медаль дня принес борец вольного стиля Заурбек Сидаков. В весовой категории 74 кг он победил Магомедхабиба Кадимагомедова из Беларуси. Были неплохие шансы на золото у боксера-тяжеловеса Муслима Гаджимагомедова, но в финале он не справился с теперь уже двукратным олимпийским чемпионом Хулио Сесаром ла Крусом из Кубы. Причем соперник даже особо не атаковал, но победу ему отдали ему. У россиянина серебро.

Бронзовую медаль принесла России Зенфира Магомедалиева все в том же боксе. Она проиграла в полуфинале, и третье место занял автоматически. А вот Гульназе Хатунцевой и Марии Новослободцевой пришлось серьезно побороться за свою награду на велотреке. И они сделали это – бронза в командной гонке.

И, конечно, порадовали гандболистки. В тяжелейшем полуфинале они победили норвежцев, и теперь поборются за золото с Францией.

Россия находится на пятом месте в общекомандном зачете, у нас 62 медали (17 золотых, 23 серебряных, 22 бронзовых). По количеству золотых наград лидирует Китай – 36, по общему количеству медалей США – 98.

Сегодня, в субботу, у России явно будет медаль в художественной гимнастике, даже не одна, а две – осталось только понять, кто из сестер Авериных станет чемпионкой, а кто займет второе место. Еще одно фактически стопроцентное золото будет в командных упражнениях в синхронном плавании.

В субботу с утра болеем за гребцов, в том числе и за нашу Ирину Андрееву – у нее полуфинал в двойке с Олесей Ромасенко на дистанции 500 метров. Финал, если пробьются, в этот же день.

Сразу две возможности выиграть медали у российских борцов вольным стилем: Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) сразиться в финале против американца Кайла Снейдера (в 18.15 по барнаульскому времени), а Гаджимураду Рашидову (до 65 кг) предстоит вырвать бронзу у индийского борца (17.30).

В боксе состоится четыре финальных поединка, увы, но без российских спортсменов.

В современном пятиборье хорошие шансы на медаль, в том числе золотую, у Александра Лифанова. После классификации он идет вторым.

В легкой атлетике пока еще надеемся на Марию Ласицкене в прыжках в высоту. Если бы Олимпиада прошла в прошлом году, то Мария была бы главной фавориткой, но за год многое изменилось, теперь нет уверенности что будет медаль. Финал в 17.35.

Александр Бондарь и Виктор Минибаев с полуфинальных прыжков в воду начнут бороться за медали. Начало в 8.00.

В 9.30 по барнаульскому времени начнется финал в мужском пляжном волейболе. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский постараются выиграть для России историческое золото в финальном матче против норвежцев Андерса Молома и Кристиана Сорумома. Фаворитами считаются наши соперники.

И главное событие дня – мужской волейбольный финал, Россия против Бразилии. Начало в 19.15.