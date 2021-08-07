Отказ от какой еды доводит до инфаркта? Рассказывает врач

Диетологи предупредили об опасности отказа от соли.

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Соль — самый осуждаемый продукт нашего времени, но для многих она — главная специя. Когда мы говорим о соли на кухне, мы имеем в виду хлорид натрия. Оба эти химических элемента нужны человеку для процессов, происходящих на уровне клеток.

Да, частое и в большом количестве употребление соли может быть вредным в долгосрочной перспективе. Однако полный отказ от соли чреват дефицитом натрия, напоминает «Российская газета».

Натрий участвует в процессах, связанных с электрическим потенциалом на мембране клетки. Это важно для очень многих внутриклеточных процессов. Например, у нервных и мышечных клеток есть способность этот заряд распространять или изменять — так рождаются нервные импульсы. А ещё натрий участвует в процессе осморегуляции — поддержании водного баланса на уровне отдельных клеток. Очень важно поддерживать содержание натрия в организме на определённом уровне, иначе, выводя его, организм выдаёт побочное действие — повышение давления.

При недостатке натрия человек часто жалуется на головные боли, слабость в мышцах, тошноту, ухудшение аппетита и пищеварения в целом, вплоть до снижения давления и судорог. В перспективе это может привести к инсульту или инфаркту, предупреждают диетологи и терапевты.

Хлор тоже нужен для электрических процессов в мембранах клеток. А ещё этот элемент очень важен для работы желудка, где из него образуется соляная кислота, помогающая нам переваривать пищу.

Особенно опасен отказ от соли для тех, кто посещает спортзал или регулярно практикует физические нагрузки. Признаки недостатка соли в таких случаях — жажда, сухость во рту, редкое мочеиспускание. В любом случае бессолевую диету должен назначать только врач.

ВОЗ советует употреблять 5 граммов (1 чайная ложка) хлорида натрия в сутки. Важно понимать, что в эти 5 граммов входит и та соль, которую мы употребляем в чистом виде, и соль, которая сама по себе содержится в продуктах: в маринованной продукции, колбасе, сыре, томатной пасте, снеках и кондитерских изделиях. Кроме того, соль изначально присутствует в мясе, рыбе и яйцах.