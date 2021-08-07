Семья из Алтайского края «повелась» на уловки мошенников и перевела им 3 млн рублей

Муж и жена взяли несколько кредитов в разных банках.

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С сообщением об обмане 57-летняя жительница Бийска обратилась в полицию накануне. Она рассказала, что пару недель назад ей позвонил незнакомец и сообщил, что некие граждане от ее имени пытаются получить крупный кредит. Чтобы предотвратить эти действия, женщина якобы должна успеть взять заем в банке и перевести его на безопасный счет. Напуганная бийчанка взяла в различных банках города кредиты на 1,5 миллиона рублей и перевела на названные счета.

Спустя несколько дней ей вновь позвонили из банка и пояснили, что теперь кредит пытаются оформить на её мужа. О произошедшем она рассказала супругу и уговорила его взять в финансовых организациях необходимую сумму. Впоследствии все заёмные деньги ничего не подозревающая семья перевела на счета мошенников. В итоге жители Бийска остались без наличности, но с большими финансовыми обязательствами.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю напоминают гражданам о бдительности. Не верьте незнакомцам, особенно если разговор касается денежных операций. Не совершайте никаких действий под диктовку. Не называйте номер банковской карты и коды из СМС. Ни в коем случае не поддерживайте разговор с неизвестным, который по телефону представляется сотрудником безопасности банка и заявляет, что на вашем счете происходят подозрительные операции и деньги необходимо куда-то перевести. Сохранность ваших сбережений — в ваших руках.