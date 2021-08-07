Социальные предприниматели могут получить финансирование до 500 тысяч рублей

Реестр социальных предпринимателей за этот год вдвое увеличился в Алтайском крае. Что дает этот статус, каковы меры поддержки для такого бизнеса и какие социальные проблемы решает?

Светлана Мадельханова развивает социальный бизнес, не изменяя профессии.

Фото: Алиса Тростникова

Ранний старт

Стать предпринимателем Светлану Мадельханову вынудили обстоятельства. Более 20 лет она руководит муниципальной цирковой студией «Арлекино», где занимаются дети от 5 до 18 лет. Но со временем стал поступать запрос от родителей на подготовку ребятишек младшего возраста.

– Опыт показывает, что раньше начинать физическое развитие действительно эффективнее – у трехлетних малышей лучше развита гибкость, еще нет проблем с осанкой и проще с дисциплиной, – поясняет Светлана. – Но по образовательным стандартам мы не можем брать деток младше пятилетнего возраста, тогда и пришла идея открыть собственную студию.

Начинают социальный бизнес обычно те, кто лично столкнулся с какими-то проблемами и решил самостоятельно изменить ситуацию к лучшему. Так, Светлана Мадельханова озадачилась обучением детей раннего возраста цирковому искусству, и сегодня услугами дополнительного образования студии охвачено 200 юных барнаульцев. Здесь преподают цирковое искусство, гимнастику, акробатику, хореографию, актерское мастерство. Собираются открыть новое направление – воздушная атлетика. А еще у Светланы есть мечта, осуществление которой могло бы стать подарком для всех любителей циркового искусства – это настоящий манеж.

– Пусть это будет манеж вроде спорткомплекса АлтГТУ – 7-8 метров в диаметре и 6 метров в высоту. Это облегчило бы подготовку цирковых артистов, ведь на конкурсах в крупных городах они выступают на настоящих манежах, а дома репетируют в приспособленных помещениях, – поясняет Светлана. – Можно было бы давать полноценные цирковые представления для горожан.

В минувшем году она уверенно презентовала свою мечту на конкурсе инвестиционных проектов. Инвесторы оценили подачу и проект, но предложений пока не было. В статусе бизнесвумен педагогу, вся энергия которого раньше была направлена на физическую подготовку детей и создание уникальных цирковых номеров, пришлось осваивать законы бизнеса, разбираться в вопросах налогообложения и маркетинга.

– Я могу летать под куполом на обруче, а бухгалтерию до сих пор не могу осилить, – говорит Светлана Мадельханова. – Хорошо, что для таких предпринимателей существует Центр инноваций социальной сферы, где я прошла все образовательные программы, освоила механизм продвижения, ведения бухгалтерии. ЦИСС оплатил курсы переквалификации по эстетической гимнастике стоимостью 36 тыс. руб. Помог с изданием афиш, буклетов. В перспективе хочу принять участие в грантовых конкурсах на приобретение дорогостоящего оборудования и реквизита.

Точка безубыточности

В помощь социальным предпринимателям в Барнауле действует Центр инноваций социальной сферы, являющийся подразделением Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. Буквально на днях здесь завершилось обучение основам социального бизнеса, которым воспользовались 77 человек. Помимо образовательных и консультационных услуг, он оказывает комплекс услуг по продвижению бизнеса, например, по разработке и изготовлению брендбука, рекламных материалов, сайтов.

88 субъектов МСП Алтайского края получили в текущем году статус социального предпринимателя, в 2020-м – 40.

– У социальных предпринимателей востребованы акселерационные программы, с возможностями получения дополнительных знаний в области финансового и правового обеспечения предпринимательской деятельности, бизнес-планирования, – поясняет руководитель ЦИСС Лариса Иванютина.

Иными словами, задача Центра – научить предпринимателя зарабатывать деньги, ведь в основе социального бизнеса, как правило, решит реализация общественно значимой идеи, а не заработок. Но и с благотворительностью его путать не стоит, поэтому для устойчивого функционирования такому бизнесу важно выйти на самоокупаемость.

– Если бы я работала за одну идею, это было бы хобби, пришлось бы вытаскивать деньги из семьи, а мне этого не хотелось, – говорит социальный предприниматель Татьяна Антоненко. – После курса финансовой грамотности от Алёны Баламыкиной пришлось научиться все просчитывать, найти точку безубыточности для развития бизнеса.

Фото: Алиса Тростникова

Татьяна Антоненко через социальный проект «Живая наука» прививает детям интерес к естественным наукам. И делает это на практике – через экскурсии в живой среде, через лабораторные занятия, где ребята проводят эксперименты.

– Биология – это увлекательная наука, – уверена Татьяна Викторовна. – И через практические занятия я доношу это до детей, поддерживаю интерес ко всему живому. На экскурсиях в полях мы изучаем насекомых, в парках – породы деревьев, историю их появления. Когда называю им родственника облепихи – лох серебристый, они хохочут, но такие факты запоминаются. Иногда занятия помогают проводить мои выпускники, например, паразитолог, или специалист, который занимается многоножками – они знают больше нюансов из своей сферы и могут интереснее преподнести материал.

Конечно, базисом бизнеса послужили знания Татьяны – кандидата биологических наук, преподавателя АлтГУ, но и без финансовых вложений не обошлось. Для практических занятий пришлось приобрести необходимое оборудование – от луп до микроскопов, на занятия по химии постоянно требуются реактивы. Многие потребности закрыл грант, который ей полагался в качестве награды за победу в конкурсе «Мама-предприниматель», а курсы финансовой грамотности ЦИСС помогли добиться безубыточности проекта.

– Это не масштабный проект, скорее микробизнес, в месяц занято не более 15 детей, – поясняет предприниматель. – Но он позволяет заниматься делом по душе и без бумажной волокиты. И в убыток себе я не работаю.

Больше возможностей

Сегодня образовательными и консультационными услугами ЦИСС могут воспользоваться предприниматели, не состоящие в реестре социальных. А также те, кто только задумывается об открытии собственного дела. Но официальный статус социального предпринимателя дает больше возможностей обращаться за адресными мерами государственной поддержки, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– Представители социального бизнеса пользуются определенными налоговыми льготами, могут привлекать микрозаймы по сниженным процентным ставкам, – перечисляет Лариса Иванютина. – Также в этом году планируется оказание финансовой помощи в виде грантов в размере до 500 тыс. руб. на реализацию новых проектов или расширение действующих. Региональной программой развития малого и среднего предпринимательства на эти цели предусматривается направить свыше 20 млн руб.

Предполагается финансовое обеспечение расходов предпринимателей на аренду и ремонт помещений, приобретение основных средств, оборудования, оплату коммунальных услуг и др.