Соцсети: Барнаулец не выиграл игрушку для девушки, поэтому взломал игровой автомат

Несколько игрушек, которые достал мужчина, достались его возлюбленной.

В паблике «Инцидент Барнаул» в Telegram стало известно, что накануне житель Барнаула решил сыграть в автомат с игрушками, который находится на Силикатном. Выиграть он не смог, поэтому принял решение взломать дверцу, сломать замок и достать несколько игрушек для своей возлюбленной.