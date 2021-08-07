Соцсети: Барнаулец не выиграл игрушку для девушки, поэтому взломал игровой автомат

Несколько игрушек, которые достал мужчина, достались его возлюбленной.
В паблике «Инцидент Барнаул» в Telegram стало известно, что накануне житель Барнаула решил сыграть в автомат с игрушками, который находится на Силикатном. Выиграть он не смог, поэтому принял решение взломать дверцу, сломать замок и достать несколько игрушек для своей возлюбленной.
«Оставил дверку открытой, сказав нескольким людям: „Сегодня игрушки бесплатны, за счет заведения“. После чего, скрылись с места преступления», — рассказали очевидцы в соцсетях.