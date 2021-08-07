В Барнауле на две недели перекроют одну из улиц

На Пролетарской будут строить тепловую сеть.

Фото: «Вечерний Барнаул» / Михаил Полубедов

Работы будут вестись с 14 по 28 августа 2021 года. К объекту капитального строительства по адресу: ул. Пролетарская, 151 в Барнауле будут строить тепловую сеть. В связи с этим, будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части в районе этого дома, передаёт официальный сайт города.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.