В МЧС сообщили о высокой пожароопасности в Алтайском крае

Прогноз опубликовали до 10 августа 2021 года.
По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в регионе до указанного числа местами в западных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости.
Возгорания в природной среде крайне опасны. При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями. Природные пожары, как правило, представляют угрозу садово-дачным обществам, частному сектору в населённых пунктах, а также объектам экономики и социального назначения.
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает правила пожарной безопасности:
Единый номер телефона экстренных служб — 112.