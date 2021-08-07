В МЧС сообщили о высокой пожароопасности в Алтайском крае

Прогноз опубликовали до 10 августа 2021 года.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в регионе до указанного числа местами в западных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости.

Возгорания в природной среде крайне опасны. При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями. Природные пожары, как правило, представляют угрозу садово-дачным обществам, частному сектору в населённых пунктах, а также объектам экономики и социального назначения.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает правила пожарной безопасности:

не сжигайте мусор и сухую траву и пресекайте подобные действия других лиц;

выезжая на отдых, не разводите костры;

не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);

не позволяйте детям играть с огнем.

Единый номер телефона экстренных служб — 112.