Психологические приёмы, привлекающие деньги

«Вечерний Барнаул» подготовил обзор психологических приёмов привлечения денег. Сработают они или нет — покажет время, но настроение поднимут точно!

Для начала немного занимательных фактов из психологии.

Жизненные установки

Многие, вероятно, слышали, что мысли способны материализовываться. К слову, это имеет логическое объяснение. Действительно, у человека с позитивным мышлением гораздо больше шансов получить желаемое. Однако у многих с детства заложен стереотип о негативе, связанном с деньгами. «Деньги — это зло», «о духовном надо думать, а не о деньгах» — часто в семьях «закладывают в голову» маленькому человеку. Эти «настройки» в будущем мешают развитию и росту доходов. Существует психологическая установка: денежная энергия сама по себе нейтральна — она не плохая и не хорошая. Важно лишь то, как её реализуют.

Эксперты утверждают, что если вы считаете эту энергию «плохой», то изначально её блокируете, а значит, закрываете себе путь к финансовому успеху. Излишняя бережливость, по их мнению, тоже является препятствием к изобилию. Финансы должны приносить пользу. Также считается, что мечты о больших доходах позволяют денежной энергии сопровождать человека в реальной жизни. Например, такой приём, как детальная визуализация денег, помогает правильно запрограммировать мироощущение.

Итак, к жизненным установкам на привлечение богатства относятся: благотворительность, поддержание чистоты в доме, благодарность и чтение книг успешных людей.

Заведите полезную привычку высылать небольшую сумму на благотворительность ежемесячно, тем более что это можно сделать без особых усилий. Эксперты утверждают: энергетически это окупится. Деньги любят не только счёт, но и порядок. Поэтому избавляйтесь от хлама, а в первую очередь — от старых поломанных вещей. Будьте благодарны. Тех, кто благодарен за то, что у него есть, ждёт награда ещё большими благами. И о книгах. Учитесь на примерах состоятельных людей, прочувствуйте их эмоции, используйте их мысли себе во благо.



Станьте магнитом для денег

И наконец самое интересное — психологические приёмы привлечения денег. Стоит отметить, что в основе перечисленных техник лежит принцип позитивного мышления. Считается, что правильный настрой помогает достичь любой цели.

1. Левая ладонь

Многие знают: если чешется левая ладонь — обязательно будут денежные поступления. Так зачем ждать пока ладошка зачешется? Попробуйте почесать её сами, как будто вот-вот «упадут» денежки. Проверьте, работает ли.

2. Хобби

Кстати, вполне неплохой вариант привлечь денежный поток с помощью любимого дела. Вы что-то умеете делать и делаете это хорошо? Попробуйте продать. Вполне могут найтись люди, которые оценят вашу работу и захотят что-то купить. Пишете картины? Отлично! Бесплатных площадок для продажи — куча! Вяжете? Покажите коллегам свои творения — и кто-то их них обязательно захочет приобрести изделие для себя или в подарок.





Вязаные игрушки Галины Баевой

Фото: «Вечерний Барнаул»/ Михаил Полубедов

3. «Зарядите» свой кошелёк

Для этого вам понадобится зарядное устройство от мобильного. Воткните его в розетку, поместите свободный разъём внутрь кошелька и оставьте так на ночь. Можно «заряжать» и отдельные купюры. Для этого достаточно обернуть их вокруг пальчиковой батарейки или небольшого магнита и оставить такую «зарядку» на несколько часов. Особенно приятно, что после можно тратить «заряженные» деньги по своему усмотрению, а они при этом будут притягивать новые поступления в ваш кошелёк.

4. Мелочь

Мелочь, спрятанная под ковриком у порога, тоже может притянуть деньги в дом.

5. Игра с коллегами

Этот весёлый приём позволит разрядить обстановку на работе и стать ближе с коллегами. Для него вам понадобятся стикеры и несколько представителей рабочего коллектива, не обделённых здоровой долей юмора. На стикерах нарисуйте денежные символы или напишите суммы. И путь коллеги незаметно для вас приклеят к вашим вещам чудо коллективного творчества — нарисованные купюры. Вам останется только находить их и радостно восклицать: «Деньги так и липнут ко мне!»

Кстати, можно даже посвятить этому день и каждому из коллег незаметно приклеивать желанные суммы.

Фото: canva.com

6. Наймите деньги на работу

Как утверждают пользователи в Сети, этот весёлый ритуал на деньги работает срочно и эффективно. Только к нему нужно подготовиться. Подберите четыре купюры так, чтобы буквы в их сериях составляли слово «нанялись». Тратить их нельзя. Эти волшебные денежки нужно спрятать в то отделение кошелька, которым не пользуетесь, или положить дома под талисман — китайскую жабку, приносящую богатство.

7. Статуэтка

Фото: canva.com



Купите уже в конце концов вы жабу, которая сидит на денежном мешке. Можно обзавестись Хотеем — пузатым мужичком, — которого нужно старательно гладить по животу. За такое внимание он отплатит вам изобилием и процветанием.

Выберете наиболее понравившееся вам и начинайте действовать. Не ждите, что эти весёлые, а порой даже абсурдные способы привлечения финансов моментально принесут вам достаток и благополучие. Хотя совершенно не исключено, что в тот момент, когда вы дочитаете эту статью, вам не придёт СМС-оповещение о зачислении денежных средств на счёт или ваши каракули на мятом листке бумаги кто-то не захочет купить за «бешеную» кучу денег!

Шутки шутками, но предлагаем попробовать. Тем более, что это вам совершенно ничего не будет стоить, а настроение поднимет обязательно. Немого позитива, веры в себя — и всё получится!