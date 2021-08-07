Врач рассказала, сколько нужно ходить в день для долголетия

Миф о необходимости ежедневно ходить 10 тысяч шагов для поддержания здоровья развеяла диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова.

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«Десять тысяч шагов в день. Начну с того, что это немало. Почему именно столько? Цифра появилась в 1964 году перед олимпийскими играми в Токио из-за шагомера «Манпо-кей», что означает десять тысяч по счётчику. Шагомер стал очень популярным, и цифра осталась в голове у людей», — рассказала врач.

Она уточнила, что научных данных об эффективности именно такого количества шагов нет. Но согласно исследованию Гарвардской школы снижение кардиоваскулярной смертности достигалось уже на этапе «более четырёх тысяч шагов в сутки», рассказала доктор.

По материалам «Российской газеты».