Вячеслав Франк и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий обсудили вопросы совместного сотрудничества

6 августа 2021 года в Барнауле прошло рабочее совещание по вопросам взаимодействия администрации города с Барнаульской епархией Русской Православной Церкви.

Участие в нём приняли заместители главы администрации города Анатолий Воронков, Юрий Еремеев, Сергей Пашковский, Андрей Федоров, Оксана Финк, руководители профильных комитетов, заместитель председателя Общественной палаты города Барнаула Пётр Фризен.

В рамках встречи участники обсудили вопросы взаимодействия и дальнейшего сотрудничества муниципалитета с Барнаульской епархией, передаёт официальный сайт города.