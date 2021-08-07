Жителей Алтайского края предупредили о случайной встрече с медведем

Минприроды региона назвало тропы, где велик шанс увидеть волка, медведя и прочих зверей.

Фото: Минприроды Алтайского края

По словам специалистов, туристам следует ходить на экологических тропах Чинетинского, Чарышского, Залесовского, Тогульского, Бащелакского заказников, природного парка «Предгорье Алтая» с инспектором, у которого есть оружие.

«Если вы всё же без сопровождения опытного специалиста, старайтесь издавать больше звуков — не резких и пронзительных, а только обозначая свое присутствие. Избегайте густых кустов, зарослей, буреломов. Носите с собой инструменты или предметы, с помощью которых сможете в случае необходимости пошуметь», — рассказали в ведомстве.

Также рекомендуется не оставлять мусор и пищевые отходы в случае обустройства туристического лагеря. Они привлекают животных.

«Причем решение закопать отходы тоже не решит проблему. Медведи, например, благодаря чуткому обонянию, легко их обнаруживают и раскапывают. Пищевые отходы рекомендуется вывозить на специальное место свалки. Но лучше всего сжечь мусор», — отметили в Минприроды.

Нельзя приближаться к останкам павших животных, местам нахождения мертвой рыбы и другим источникам разложившейся добычи. В первую очередь это касается бурого медведя, но и другие хищники едят падаль.