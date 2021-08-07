Жители Алтайского края смогут принять участие в выборах за пределами региона

Уже сейчас можно подать заявление в Крайизбирком о желании стать «мобильными избирателями».

Фото: istockphoto

Такой статус может получить каждый, кто в дни выборов не попадёт на свой избирательный участок. Проголосовать в любой точке России очень просто.

17–19 сентября 2021 года в Алтайском крае пройдут выборы в Госдуму и Заксобрание региона. Если в эти дни вас не будет дома — это не причина, чтобы пропустить выборы. Чтобы стать «мобильным избирателем», нужно написать заявление на госуслугах, в МФЦ или избирательных комиссиях. А ещё выбрать удобный участок для голосования.

Заявление можно подать до 13 сентября. Для этого нужен только паспорт.