Барнаульский зоопарк отмечает день рождения

Самому душевному месту в городе, где живут довольные и счастливые животные, исполняется 11 лет.

Фото: «Барнаульский зоопарк»

В инстаграме зоопарка рассказали, почему многим кажется, что барнаульский зоопарк намного старше.

В 1995-м году при местном муниципальном парке «Лесная Сказка» открылся зооуголок, куда завезли нескольких кроликов и декоративных куриц. Уже через год в зоопарке появились первые вольеры для мелких хищников, первой из которых стала лисица. К 2001-му году количество вольеров увеличилось, и живой уголок постепенно перерастал в настоящий зоопарк.



Однако, получить статус отдельной организации зоопарку удалось лишь в 2010-м году. К этому времени здесь уже проживали крупные рогатые животные, волки, бурые и гималайские медведи, верблюды и экзотические птицы. В год регистрации зоопарка мигрировавшие на юг розовые пеликаны сбились с пути и были найдены в пригороде Барнаула. Нескольких птиц решили перевезти в зоопарк. Сегодня здесь собрана отличная коллекция животных – от хищников и экзотических птиц, до декоративных пород животных и обезьян.



К сожалению, второй год подряд из-за коронавирусных ограничений, здесь вынуждены отказаться от масштабной праздничной программы, которая всегда привлекала внимание взрослых и детей. Но зоопарк открыт для посетителей, ждёт гостей и готов дарить подарки. А ещё, придя сюда вы сможете посмотреть, как питомцев угощают праздничным обедом.