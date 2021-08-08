Благодаря барнаульскому художнику о нашем городе узнают далеко за его пределами

Не прошло и года с момента открытия на улице Ускова нового сквера, как уже сегодня его можно смело отнести к разряду барнаульских достопримечательностей. Здесь проходят праздники, уличные концерты, действует постоянная экспозиция работ художника-дизайнера, проживающего как раз напротив сквера, в одной из высоток. Он стал неофициальным куратором этой площадки, идейным вдохновителем всего, что здесь происходит.

Сквер на ул. Ускова – новая достопримечательность Барнаула.

Фото предоставлено Николой Питерским

Без вандализма

Творческий псевдоним художника – Никола Питерский. Как пояснил он сам, под этим именем, отсылающим к любимому Санкт-Петербургу, ему комфортней жить и заниматься творчеством. Он не любит афишировать себя, старается поменьше публиковать свои фотографии и светиться на публике. Ему просто хочется наблюдать за приходящими в сквер людьми и отражать эти наблюдения в своих работах.

– Как и другие местные жители, я голосовал за благоустройство этого сквера, а потому мне не все равно, как новая городская площадка будет развиваться в дальнейшем, – пояснил художник. – Идея открыть уличную выставку возникла под влиянием пандемического года, когда у людей стало меньше возможностей посещать публичные мероприятия. Знаю, что открытые экспозиции довольно распространены в европейской части нашей страны, но чтобы создать что-то подобное в условиях Сибири, нужно было изобрести нечто новое, максимально герметичное. Так родилась идея металлического паспарту, защищенного водонепроницаемым стеклом. И теперь хоть снег, хоть дождь, хоть поливальные машины – картины внутри этой конструкции не пострадают. И что интересно: за все время выставки не было ни одного случая вандализма. Только приятные отзывы в Инстаграме.

Минувшей весной у Николы Питерского возникла идея организовать в этом творческом пространстве площадку для уличных музыкантов. И он установил в сквере пианино, закрепил на нем замок, а рядом – табличку с номером своего телефона: дескать, если хорошо играете, звоните.

– Поначалу, действительно, за ключом обращались ко мне люди музыкальные, но чем дальше, тем чаще звонки стали раздаваться ближе к полуночи от «пианистов» самого разного уровня «подготовки». Да к тому же наличие в сквере пианино предполагает массовые мероприятия, а они в очередной разгар пандемии снова запрещены. У нас же достаточно собраться жителям трех домов – и будет тысяча человек. Поэтому теперь наше пианино украшает одну из городских кофеен, – рассказывает художник.

Другие краски

По замыслу Николы Питерского, сквер на ул. Ускова достоин стать новым центром, новым местом притяжения жителей. Здесь уже не раз устраивали концерты с участием музыкантов, организовывали заезды детей на самокатах и велосипедах советской поры, предоставленных барнаульским клубом-музеем коллекционеров, праздновали День защиты детей, постоянно обновляется и уличная экспозиция. К примеру, одна из последних работ, «Местный ангел», сделана из стекла – любимого материала вандалов. На него с использованием одной из распространенных техник граффити нанесены крылья, которые украшены символами скифов и ацтеков, керамической маской (студенческой работой Николы Питерского) и цитатой из известной песни: «Где твои крылья, которые нравились мне?».

– Эта работа обращена ко всем проходящим мимо людям, – комментирует художник. – Ведь так часто мы, погружаясь в будничную суету, забываем остановиться, прислушаться к миру, посмотреть внутрь себя и вспомнить, что мы тоже созданы для прекрасного.

“Местный ангел”. Фото предоставлено Николой Питерским

В Барнауле Никола Питерский известен не только как автор работ в сквере на ул. Ускова. Ему принадлежит еще ряд необычных проектов, связанных с популяризацией Барнаула. К примеру, он придумал открытки с видами нашего города, которые благодаря посткроссерам распространились по всему миру (точно известно, что они добрались до Австралии, США, Китая). Кроме того, в 2022 году в Екатеринбурге выйдет художественный альбом, в котором разные авторы рисуют достопримечательности российских городов. Туда вошла и работа Николы Питерского, посвященная Дому под шпилем. А под Новый год он создал серию открыток «Новогодний арт», где пофантазировал на тему городских достопримечательностей. В вымышленном мире он пустил из центра Барнаула в Нагорный парк фуникулер, небо над Краевым театром драмы озарил северным сиянием, а знаменитую арку в районе площади Октября заселил персонажами из «Гарри Поттера».

– Как любой художник, я не нахожусь в розовых очках, а вижу вокруг в том числе и проблемы, – пояснил он. – Однако я не хочу на этом концентрироваться. Мне интересней показывать людям другую жизнь, другие краски.

А главное – художнику интересно, как его работы отзываются в сердцах горожан. Не случайно сюда он стремится выставлять новые рисунки или авторские серии. Вот с металлических мольбертов смотрят на прохожих Высоцкий, Есенин, Маяковский, есть здесь и дуальный портрет Пушкина с Дантесом, в планах – создать похожую работу с Моцартом и Сальери.

– Порой жители меня переоценивают и обращаются ко мне с вопросами, касающимися уборки сквера или листьев, пожелтевших на деревьях, – удивляется Никола Питерский. – Но я просто художник, который попытался оживить одну из городских площадок. И меня очень радует, что мои идеи нравятся людям, что они поддерживают все эти начинания.