Гимнастический финт: поражение сестёр Авериных на олимпиаде стало трагедией для всех любителей художественной гимнастики

Главным мировым скандалом предпоследнего дня Олимпийских игр в Токио стало серебро Дианы Авериных в индивидуальном многоборье и четвёртое место её сестры-близняшки Арины.

Фото: инстаграм сестёр Авериных arishadina1998

Протест на судейство тренерская команда россиянок подавала несколько раз, но удовлетворили лишь один. Арине после двух из трех упражнений всё же подняли оценку на четыре сотых балла. Чемпионкой в итоге стала гимнастка из Израиля Линой Ашрам, которая допустила грубейшую ошибку — потеряла предмет во время упражнений с лентой, и судьи этого будто не заметили.

Фото: скриншот выступления Линой Ашрам

«Я сегодняшнее наше выступление оцениваю так, что гимнастика стоит на грани вылета из Олимпийских игр с таким судейством. Потому что-то, что сегодня произошло — это был просто позор!» — выступила с резкой критикой судейства в интервью «Известиям» выступила легенда художественной гимнастики, главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова.

Она подчеркнула, что этот «пассаж» обязательно войдёт в историю мирового спорта, как и судейство на Олимпиаде в Афинах над российским гимнастом Алексеем Немовым. Мы все помним эту драму. Главным соперником олимпийского чемпиона долгое время был он сам. Его программа была самой сложной и самой красивой на всём турнире. Все, включая болельщиков понимали, что даже если он допустит крохотную ошибку при соскоке, ему будет стоить максимум одной десятой балла. Что произошло дальше, объяснить не смог никто. Когда на экране появилась издевательская оценка в 9,725 зал, состоящий из любителей гимнастики со всего мира, взвыл от возмущения, потому что его соперники только что получили по 9,787. Возмущение, свист и топот продолжался длительное время. Готовящийся к выступлению американский гимнаст в ужасе смотрел на судей. В итоге они сдались и объявили о пересмотре оценок под бурные аплодисменты зрителей. Но, увы, картины это не поменяло — 9,762. Понимая, что из-за произвола судей турнир может быть сорван, Алексей Немов вышел к трибунам и поднял руки вверх. Словно дирижер он управлял эмоциями болельщиков, успокаивая их. Зрители стоя аплодировали ему 12 минут. Турнир был продолжен, а непобедимый Немов в свою последнюю Олимпиаду занял лишь пятое место. Позднее были извинения и отстранение судей… Но это было неважно, олимпийская медаль гимнасту не досталась.

Если бы на стадионе в Токио были зрители, было бы тоже самое, уверена Ирина Винер-Усманова. А так, возмущённые крики раздавались в квартире каждого болельщика и любителя художественной гимнастики.

Все прекрасно понимают, что причиной столь такого необъяснимого судейства выступлений Дины и Арины Авериных, является навязчивая идея сместить стоящих уже 25 лет без перерыва на пьедестале россиян.

Фото: инстаграм olympic_russia

Никто не спорит, что Линой Ашрам достойная соперница, что её выступления тоже были хороши. Однако желание поставить её на верхнюю ступень пьедестала привело к тому, что оценки в многоборье нашим девочкам судьи стали ставить ниже на балл с лишним, чем они получали за эти же программы и идеальное исполнение на квалификации.

«Я всё делала хорошо, как на любом другом турнире, но там мне ставят высокие баллы, а здесь не ставят! Я взрослая, я понимаю, зачем это делают. Но я – за честный спорт!», глотая слёзы, говорила Дина Аверина журналистам.

Фото: инстаграм olympic_russia

Выставление оценок Дине Авериной, лента которой выписывала невероятные по траектории завитки, превратилось в фарс. Было очевидно, что идёт подсчёт, сколько поставить гимнастке, чтобы она не опередила Линой Ашрам. На сестёр Авериных было страшно смотреть, их тренер Вера Шаталина, закрыла лицо руками и опустила голову, чтобы не видеть страданий воспитанниц.

В итоге, Дина проиграла при идеально выполненном упражнении, а израильская спортсменка, несмотря на серьёзную ошибку в упражнение, которое всегда было решающим в многоборье, стала победительницей. Олимпиаду в многоборье по художественной гимнастике выигрывает тот, кто не допускает ошибок. Так было всегда. Ошибка с потерей предмета стоила золота Яне Кудрявцевой на олимпиаде в Рио. Но это был честный проигрыш, и сумма снятых за потерю баллов была всем понятной.

«Ошибка, которую допустила израильтянка не даёт возможности ей быть чемпионкой Олимпийских игр. При том, что Дина Аверина сделала ленту блестяще. И лента всегда все решает на Олимпийских играх. Так вот Дина справилась со своими нервами и сделала блестящий спектакль о любви. А Линой сделала ошибку, за которую должны снимать все бригады — и исполнение, и артистика, и трудность. Все должны снимать. А она получила такую же оценку, как она получила на предварительных соревнованиях, но без ошибок», — аргументированно возмущается легендарный тренер Ирина Винер-Усманова.

По её словам, Дина, занявшая второе место, должна была выиграть у соперницы минимум полбалла. Винер-Усманова подчеркнула, что никогда за свою карьеру не подавала протестов, а на нынешней олимпиаде это пришлось сделать трижды. С судейством, к слову, не соглашались и болгарская гимнастка, и итальянская. Но их протесты, также как и большинство наших остались без внимания.

И ещё один показательный факт про судейство на этом турнире. Команда Японии по групповым упражнениям дважды теряли обруч и вынуждены были брать сменные предметы. И за эти ошибки они получили сбавку всего в один балл с небольшим, так же была наказана Арина, которой пришлось сменить ленту из-за узла, который завязался на предмете. Но это была одна ошибка, а не несколько, на которые никто не обратил внимания!

Ирина Винер-Усманова заявила, что не исключает для себя ухода из национальной команды.

«Нет смысла работать. Я художественную гимнастику люблю, потому что это грань искусства и спорта. И всегда это оценивалось и у Мамун, и у Канаевой, и у Кудрявцевой. А сейчас это перестало оцениваться», — сожалением заявила Винер-Усманова.

Подобное заявление для всех поклонников художественной гимнастики прозвучало, как гром среди ясного неба, потому что без легендарного тренера этот вид спорта никто не может представить.

«Ирина Винер — непререкаемый авторитет в мире спорта. Да и вообще в мире. Своим талантом, трудом, умом, характером, волей и верой создала галактику под названием «современная художественная гимнастика». Почитайте, что она говорит о судействе и причинах отношения к российскому спорту. А я добавлю только одно: ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира», —так прокомментировала произошедшее в поддержку тренера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о подготовке официального обращения в МОК по поводу судейства на вышеуказанных соревнования. В ОКР будут добиваться детального разбора профильным техкомитетом. Поздняков подчеркнул, что закрывать глаза на это нельзя.

Да, после драки можно махать кулаками, чтобы в дальнейшем было неповадно. Но все эти подковёрные игры лишили Россию золота, как в многоборье, так и в групповых упражнениях. В последний соревновательный день россиянки проиграли сборной Болгарии, не допустив ни одной ошибки и с запредельной сложностью программы.

А пока сестры Аверины, которых поддерживает вся страна, отвечают поклонникам, благодарят за поддержку и пытаются осмыслить произошедшее. В аккаунты сестер в соцсетях пишут все, и публичные люди со звёздами – от Маргариты Симонян, Татьяны Навки и Сергея Безрукова, до простых людей – фанатов художественной гимнастики.

Фото: инстаграм olympic_russia

Арина Аверина, в интервью нескольким телеканалам заявила, что скорее всего закончит карьеру, но более рассудительная Дина сказала, что решение о продолжении или завершении карьеры будет приниматься после того, как девочки отдохнут в кругу семьи.

Кстати, в начале своей спортивной карьеры, Дина и Арина приезжали в Барнаул, на турнир «Бал Ирины Чащиной» в 2014 году. Девочки тогда выступали за юниорскую сборную и показывали в Барнауле работу с предметом. Одной из сестёр тогда не давалась сложная ловля мяча, и она по требованию старших наставников повторила элемент несколько раз, пока мяч эффектно не прилетел туда, куда нужно!

Фото: «Вечерний Барнаул»

И последнее, кто смотрел соревнования, не могли не отметить, что Барнаул в репортажах из Токио прозвучал несколько раз. А всё потому, что в олимпийском турнире принимали участие две гимнастки, которые начинали свою карьеру в нашем городе. Это Анастасия Салос, воспитанница Краевой спортивной школы и Арина Цицилина, гимнастка школы «Жемчужина Алтая».