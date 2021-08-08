Глава города поздравил строителей с профессиональным праздником

Вячеслав Франк отметил, что именно благодаря труду и таланту многих специалистов – архитекторов и дизайнеров, инженеров и проектировщиков – создавался современный облик краевой столицы.

Градоначальник так же назвал важные качества сотрудников отрасли, которые помогают обеспечивать граждан доступным жильём, возводить социальные объекты, транспортную инфраструктуру и обустраивать общественные территории, сообщает официальный сайт города. По словам Вячеслава Франка, от профессионализма, компетентности и ответственного отношения к делу всех строителей во многом зависит успешное решение важнейших задач в городе.

Кроме того, глава города отметил, что, несмотря на работу в условиях ковидных ограничений, в Барнауле продолжается строительство жилых домов, школ и детских садов, больниц и поликлиник, спортивных объектов.

Вячеслав Франк выразил строителям благодарность за добросовестный труд и преданность профессии, пожелав крепкого здоровья, счастья и благополучия! А главное – новых роектов и свершений!



