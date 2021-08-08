Главным деревом России стал тургеневский дуб

Дерево, которому в этом году исполняется 198 лет, растёт в парке усадьбы «Спасское-Лутовиново» стало победителем конкурса «Российское дерево года»

Фото: spasskoye-lutovinovo.ru

Дерево-победитель набрало в народном голосовании свыше 12 тысяч голосов. Теперь дуб-ветеран, посаженный самим Тургеневым, будет бороться с конкурентами из других стран за европейский титул, рассказывает «Российская газета». У российского конкурсанта есть всё: и почтенный возраст, и величественная красота, и ещё одно немаловажное условие – интересная история.

По словам директора музея-заповедника “Спасское-Лутовиново” Сергея Ступина, Тургенев посадил это дерево, когда ему было 13-15 лет. Причеё посадил он не желудь, а саженец. Интересно, что в парке, который Иван Сергеевич назвал садом – росли преимущественно липы, ясени, лиственницы, ели и вдруг посадили дубок. Видимо это дерево, было для писателя очень важным, ведь он неоднократно описывал его в своих произведениях. Когда писатель уже был в тяжёлом состоянии из-за болезни, он писал другу Полонскому: “Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, Родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу”. То дуб для него был символом Родины.

В презентации для участия в европейском этапе конкурса, об этом непременно скажут, что это не просто дуб, посаженный писателем, а символ Родины.

Какие еще истории рассказывают деревья, как за них голосовали, и какие долгожители становились триумфаторами “деревянных выборов” прошлых лет.

Шаляпинская ель, Ставропольский край, Кисловодск, 132 года

Фото: vkurse26.ru

За Шаляпинскую ель, которая украшает территорию литературно-музыкального музея “Дача Шаляпина” в Кисловодске, голосовали всем Ставропольем – дерево набрало почти 11 тысяч голосов и заняло второе место. Сегодня это 27-метровая хвойная красавица, но во времена, когда здесь отдыхал Федор Иванович, деревце было маленьким и хрупким. При этом точно известно, что ёлочка не только “видела” певца, но и “слышала” его знаменитый бас. 27 августа 1917 года Шаляпин вернулся с концерта, который давал в Курзале – Курортном зале Кисловодска. Но и на даче его обступили поклонники. Тогда он вышел на веранду и запел. Незапланированный концерт продолжался при свете луны несколько часов… Кстати, если покопаться в фотографиях начала ХХ века, то можно увидеть Шаляпинскую ель, какой она была тогда – одна их тех маленьких елочек, что растут возле дачи, и превратилась в величественное дерево, под сенью которого там любят проводить время гости музея.

Ясень-великан, Брянск, 300 лет

Фото: bryanskleshoz.ru/

Ясень, растущий в историческом центре Брянска, на Петровской горе – настоящий долгожитель, ему три сотни лет! Городской старожил отличается отменным здоровьем – листва не повреждена насекомыми, ствол – гнилью. Толстые сучья дерева отходят от ствола в разных направлениях почти под прямым углом. На высоте примерно 8 метров основной ствол расчленяется на три довольно толстых ствола, от которых отходят толстые сучья и ветви разной длины. Более того, у него даже есть семья – неподалеку растет его столетний ясень-сын. За 300 лет дереву пришлось увидеть многое: об этом рассказывает его ствол – есть тут и трещины от удара молний, и от мороза… Великан, напоминающий гигантского спрута, щупальца которого направлены вверх, занял третье место российского этапа – за него проголосовали почти восемь тысяч человек.

Кстати, определиться с тремя финалистами было не так-то просто – всего в конкурсе участвовали 47 деревьев, внесенных в Национальный реестр старовозрастных деревьев как “Памятники живой природы”. Некоторые из них зачаровывают уже своими названиями: сосна “Царица дюнных песков” (Иркутская область), дуб “Свидетель истории замка Грюнхофф” (Калининградская область), кедр “Шесть братьев” (Кемерово), дуб “Печорский патриарх” (Псковская область), Сосна острова влюбленных (Южно-Сахалинск) и многие другие.

Россия участвует в смотре “Европейское дерево года” с 2018 года и неизменно занимает одно из призовых мест.

В 2018-м в число финалистов попал дуб “Старейшина белгородских лесов” из Белгородской области, посаженный, по преданию, Богданом Хмельницким, годом позже – 250-летний дуб из музея-заповедника “Абрамцево” (Московская область). В 2020 году отличился вековой тополь из Калмыкии, проросший, по легенде, из посоха тибетского монаха, а третье место в конкурсе-2021 занял древний платан из Дагестана.

Как поддержать тургеневский дуб?

Выбор финалистов 2022 года стартует 1 февраля – отдать голос за Тургеневский дуб (или любого другого номинанта) можно на официальном сайте международного конкурса “Европейское дерево года” – www.treeoftheyear.org. Голосование продлится в течение месяца, а весной по традиции назовут деревья с самой впечатляющей историей.