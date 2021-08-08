Инвестиции в строительную отрасль Барнаула за нынешний год выросли почти втрое

Строительную отрасль не зря называют локомотивом экономики. Именно строительство генерирует сейчас более 50% инвестиций в основной капитал в России. За последние годы отечественный стройкомплекс уже сделал большой шаг вперед, но сегодня перед ним встают новые задачи. О нынешнем дне и перспективах отрасли рассказал председатель комитета по строительству и архитектуре Барнаула Антон Воробьёв.

За семь месяцев в Барнауле введено 323,5 тыс. кв м жилья.

Фото: Андрей Чурилов

Достижения и вызовы

– Антон Александрович, строительная отрасль по итогам прошлого года продемонстрировала положительные показатели несмотря на экономические сложности. Как оцениваете ее состояние на сегодняшний день?

– В связи с относительно высокими объемами жилищного строительства обеспечивается загрузка местных производственных мощностей промышленности строительных материалов города. Инвестиции по крупным и средним предприятиям за I квартал 2021 года составили 9,2 млрд руб., в том числе 3,0 млрд руб. в строительство жилья. За аналогичный период 2020 года инвестиции в строительство составили 3,8 млрд рублей.

Наибольшую обеспокоенность вызвало повышение в 2020 году цен на арматурную сталь на 40%, металлопродукцию – на 20%, листовую оцинкованную сталь – на 50%. Данные изменения повлияли на стоимость жилья в целом, а также на реализацию национальных проектов, направленных на возведение объектов социального значения в рамках исполнения государственных контрактов.

Вместе с тем в 2020 году удалось перевыполнить показатели ввода жилья – застройщиками города введено в эксплуатацию 547,2 тыс. кв. м. За семь месяцев 2021 года годовой показатель (530 тыс. кв. м) выполнен на 61%, объемы ввода жилья составляют 323,5 тыс. кв. м. При этом, анализируя информацию застройщиков о планируемых к вводу в эксплуатацию жилья до конца 2021 года, можно с уверенностью говорить о достижении планового показателя в полном объеме.

В Барнауле строится 95 многоквартирных домов. Кварталы жилой застройки, в которых ведется работа на сегодняшний день – 2037, 2038, 2009, 2032. Социальные объекты – детские сады в квартале 2032, 2033, школы в селе Власиха, микрорайоне Спутник.

– Предприятия стройкомплекса не вошли в реестр наиболее пострадавших от ограничительных мер, введенных в стране в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как все же отразилась на отрасли пандемия?

– Введенные ограничения не могли не отразиться на предприятиях строительной отрасли. Физическая остановка работ на объектах даже на неделю влечет за собой целый ряд последствий. К счастью, после обращения Союза строителей в региональное Правительство с призывом сохранить темпы исполнения нацпроектов подрядчикам было разрешено возобновить свою деятельность. Однако возникали сбои технологических процессов, вызванные ограничениями в других отраслях (были перебои с поставками закупленных материалов, возник недостаток кадров). После возобновления деятельности строители столкнулись с рядом санитарных ограничений при производстве работ, что снизило темпы возведения многоквартирного жилья, находящегося на начальных этапах строительства, и социальных объектов.

С целью поддержки экономики в целом и строительной отрасли в частности на федеральном уровне был принят целый комплекс мер помощи. Однако, по информации Ассоциации СРО «Алтайские строители», застройщики города воспользовались только налоговыми мерами поддержки. По иным видам поддержки установлено несоответствие строительных компаний установленным критериям. При этом благодаря своевременно утвержденной Правительством России программы льготной ипотеки (процентная ставка 6,5% на весь срок кредитования при покупке жилого помещения на первичном рынке недвижимости и минимальный первоначальный взнос от 15%) рынок жилья в региональной столице значительно активизировался. В 2020 году в Алтайском крае банки выдали ипотечных кредитов на 20% больше показателя аналогичного периода 2019 года.

Социальная ориентированность

– Какие, на ваш взгляд, перспективы жилищного строительства в Барнауле на ближайшие годы?

– В ближайшей перспективе жилищное строительство будет развиваться на уже сформированных площадках, в основном в черте города Барнаула. Так, продолжается освоение территорий в кварталах 2038, 2037. Кроме этого, при наличии инвесторов возможно поэтапное комплексное развитие территорий, в отношении которых ранее утверждена документация по планировке. Например, участок в Железнодорожном районе, ограниченный улицами Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова, а также земельный участок, расположенный в полукилометре на запад от ул. Нагорная 6-я, 11б; территория в осях улиц Молодёжная, Челюскинцев, пер. Ядринцева, проспекта Строителей; территория, ограниченная улицей Челюскинцев, пер. Ядринцева, улицами Партизанская, Папанинцев; микрорайон «Строитель» – в границах улиц Молодёжной, Челюскинцев, Папанинцев, пер. Ядринцева; квартал 2012, территория, ограниченная улицами Чернышевского, Промышленной, Интернациональной, пр. Комсомольским; территория по ул. Герцена, 5е в рабочем поселке Южный, микрорайон «Обской бульвар».

В стадии согласования находятся проекты планировки кварталов 2036, 2035, а также земли сельскохозяйственного использования, расположенные в районе Павловского тракта и ул. Просторной. Планируемый объем жилищного строительства на указанных территориях составит 1752,452 тыс. кв. м.

В связи с ограниченностью площадок для комплексного освоения на территории городского округа от строительного сообщества поступили предложения о рассмотрении возможности вовлечения в жилищное строительство ранее не задействованных площадок, в частности, обширной территории, ограниченной ул. Просторной, Павловским трактом и обводной железной дорогой.

– Какое качество строительной отрасли вы считаете сейчас наиболее сильным?

– Социальная ориентированность строительного сектора, выраженная в возведении объектов образования при комплексном освоении территорий. Кроме этого, повышение качества строительства объектов жилищного строительства, отмеченное при итоговом отчете надзорного органа в сфере строительства – Государственной инспекцией Алтайского края. Помимо этого, строительный комплекс значительно влияет на привлечение инвестиций: 1/3 вложений в основной капитал приходится на крупные и средние организации строительного комплекса.