Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы

Новый способ заставить граждан раскошеливаться начали опробовать в России мошенники.

Фото: dengi.ru

Причем, занимаются этим не отдельные нехорошие граждане, а целые микрофинансовые организации. Советы, что делать в этой ситуации, даёт «Российская газета».

Микрофинансовые организации расширяют свою клиентскую базу. Теперь в долги вгоняют не только тех, кто сам занимает небольшие суммы “до зарплаты”, но и вполне материально обеспеченных людей, которые за этими займами никогда не обращаются.

Новостные ленты электронных и телевизионных СМИ переполнены сообщениями граждан, на счета которых приходят суммы от 15 до 45 тысяч рублей от неизвестных отправителей. Вернуть деньги нельзя, потому что в переводе нет никаких реквизитов. А через некоторое время людям начинают звонить из других регионов представители микрофинансовых контор и спрашивать, как они будут погашать заём. И вот тут всплывают неприятные детали, оказывается, что МФО может выдать микрозайм даже без ведома и заявления самого заёмщика и что сутки нахождения суммы на счётах “стоят” от 1 до 3%. Аргументы, что заём никто не просил, не рассматривают, полиция тоже заявление не принимает, не видя в этом состава преступления. Деньги же не украли, а выдали! В итоге, одни пострадавшие с большим трудом всё же возвращают средства заёмщикам, другие вынуждены при этом ещё и заплатить проценты “за пользование деньгами” и непонятные “консультационные услуги”.

Самое тревожное в такой ситуации то, что специалисты пока не знают, как с этим явлением бороться. Есть только некие рекомендации. Главный из них – не тратить деньги займа(перевода). А это бывает проблематично особенно для тех, у кого не подключён мобильный банк и кто регулярно не мониторит состояние своих счетов. В Центробанке рекомендуют обратиться в свой банк и зафиксировать факт перевода, написав соответствующее заявление об ошибочном платеже. Форму заявления обязан выдать банк, на копии заявления сотрудник банка ставит штамп о принятии. Далее, требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги. Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в МФО, с заявлением, что не заключали с ними договор. Правда, возможен вариант что МФО не отвечает на звонки и на электронные письма, а расположено совсем в другом городе. В этом случае, пишите заявление в полиция на попытку мошенничества и жалобу в Центробанк, где указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно.

Просите ЦБ РФ затребовать в МФО договор и иные документы, на основании которых МФО перечислила вам деньги. Помните ключевое правило: понуждение к заключению договора не допускается законом. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Нет договора – нет оснований для перечисления денег. А возвратом поступивших денежных средств должен заниматься ваш банк по вашему письменному заявлению.