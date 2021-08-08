Олимпиада, день 15. Первая медаль в легкой атлетике и проигранный волейбол

Суббота получилась для сборной России на Олимпиаде странной – с одной стороны, у страны три золотые медали, радуйся. С другой, медалей высшей пробы могло быть и больше.

Фото: из сети Интернет

Утро в очередной раз началось с гребли. Олеся Ромасенко и Ирина Андреева стали единственными, кто в этот день прошел в финал от страны – и в итоге их двойка-каноэ на дистанции 500 метров стала восьмой. Впервые у сборной России нет на Олимпиаде ни одной медали в гребле.

В художественной гимнастике у России серебро – но оно не радует. У Дины Авериной серебряная медаль, и опять же впервые наша страна осталась без победы этой дисциплине на Олимпиаде. Протесты на судейские решения, увы, не помогли.

Не подвел Абдулрашид Садулаев – в вольной борьбе в весовой категории 97 кг он стал чемпионом, а Гаджимурад Рашидов в этой же дисциплине стал третьим. Первую победу в легкой атлетике на токийской Олимпиаде принесла стране Мария Ласицкене в прыжках в высоту. И абсолютно прогнозируемо победили в групповых упражнениях синхронистки.

Две серебряные медали стране принесли синхронистки. И если в пляжном волейболе, как бы не было обидно проигрывать норвежцам, этот результат радует, ведь у России впервые награда в этом виде спорта на Олимпиаде, то серебро волейбола классического получилось обидным. Мужская сборная России уступила французам два первых сета, затем сравняла счет. В пятой партии вела 3:0, потом 6:3, но в итоге проиграла. Ильяс Куркаев провел на площадке весь матч и стал серебряным призером Олимпийских игр.

Ватерполистки, увы, уступили в матче за третье место и остались без медали.

В медальном зачете Россия переместилась на четвертую строчку, у нас 69 медалей (20 золотых, 26 серебряных, 23 бронзовых). По количеству наград лидируют США – 108, а по количеству золотых медалей – 38.

В заключительный день Олимпийских игр будет разыграно всего 13 комплектов наград. У России гарантирована медаль в женском гандболе – сборная России в финале сыграет с Францией, начало в 13.00. Также должна быть награда в групповых упражнениях в художественной гимнастике, если, конечно, судьи снова не напортачат. Начало в 9.00.