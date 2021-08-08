Олимпиада, день последний. Без побед

Заключительный день Олимпийских игр в Токио принес сборной России два серебра.

Первую медаль дня завоевали художественные гимнастки в групповых упражнениях. К сожалению, как и днем ранее российские представительницы остановились на второй ступени, и впервые за двадцать с лишним лет сборная России остается без победы в этом виде спорта на Олимпийских играх.

Второе серебро принесли стране гандболистки. Конечно, все мы верили в повторение успеха прошлого года, когда сборная стала победителем турнира, но на этот раз не удалось справиться со сборной Франции.

Были шансы на награды в заключительный день Олимпиады на велотреке, но проехали мимо пьедестала.

По итогам Олимпийских игр на счету 70 награда: 20 из них золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. Из-за победы боксерши и Великобритании в последний день Игр сборная Туманного альбиона обошла россиян, и в итоге у нас пятая строчка в медальной ведомости. На первом месте и по количеству золотых медалей, и по общему количеству наград – США.