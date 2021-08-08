Почти сорок лет работает на стройках Барнаула крановщицей башенного крана Галина Гладилина

Конечно, интересней было бы сфотографировать и поговорить с героиней на ее рабочем месте, в кабине подъемного крана, с высоты птичьего полета осматривая город и вырастающие вокруг жилые многоэтажки. Но техника безопасности на строительных объектах журналистского энтузиазма не признает, поэтому пришлось ждать Галину Гладилину на земле, наблюдая, как уверенно и привычно она спускается вниз по бесчисленным металлическим лесенкам.

Галина Гладилина. Фото: Василий Каркавин

– Здравствуйте, Галина Николаевна, интересно, на какой высоте кабина вашего крана? Обычно, когда снизу смотришь, кажется, невысоко, а сверху, наверное, дух захватывает.

– Порядка 40 метров, это примерно десятый этаж. Небольшой кран. До этого я работала на уровне 17 этажа.

– Не страшно? Там, наверху, кран не качается?

– Сначала было очень страшно. У нас в селе, где я выросла, самым высоким объектом была водонапорная башня, да и то на нее только из озорства ребята взбирались. А здесь, при порывах ветра, или когда тяжелую плиту на длинное плечо подаешь, кран все-таки немного раскачивается, кажется, что кренится, но сейчас я этого уже не замечаю, привычка. А в сильную непогоду, во время ураганов, мы не работаем. Закрепляем кран захватами, чтобы ветром его не покатило по рельсам, и ждем от неба погоды.

Романтика на всю жизнь

В необычную для женщины профессию Галину Гладилину привела школьная романтика. Это было время всесоюзных ударных комсомольских строек. О них писали, показывали молодых и задорных парней и девчат по телевизору.

– Я родом из Кытмановского района. Со школы мечтали с подругой поехать на всесоюзную стройку. В то время рядом, в селе Сорокино (сейчас это город Заринск), строительство коксохимического комбината было объявлено комсомольской ударной стройкой, уже приезжала молодежь, но мы считали, что соседний район, как говорится, за огородами, это не романтика. Мы с подружкой мечтали о БАМе, о строительстве газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Видите, даже сейчас помню название стройки, – смеется собеседница. – После десятого класса подружка сманила меня поехать в Барнаул и поступить в 45-е ПТУ, чтобы стать крановщицами. В группе будущих крановщиков мы с ней были единственными девчонками.

В это воскресенье, 8 августа, отмечается День строителя.

– Чем отличается ваша профессия от профессии, например, бухгалтера, инженера, дворника?

– Ни бухгалтером, ни дворником не работала, поэтому сравнивать не берусь. Главное – внимательность, собранность, не должно быть ни малейшей ошибки в действиях, потому что под стрелой работают люди, это очень ответственно. Никуда и ни на что нельзя отвлекаться. Я помню, когда во время учебы стажировалась, положу руки на колени, а наши руководители Александр Васильевич Старшинов или Тамара Васильевна Луговская тут же строжатся: «Руки на контроллер!», – вспоминает Галина первые шаги в профессии.

Контроллеры – это рычаги управления краном, и руки крановщика всегда должны лежать на них, чтобы контролировать любое движение стрелы или груза: вира, майна, ход, поворот. Связь с бригадой и стропалем – по рации.

После смены не кантовать

– Галина Николаевна, а вас по утрам, перед сменой, медицинские работники на наличие алкоголя в крови не проверяют, как, например, водителей? Башенный кран тоже ведь своего рода транспортное средство – по рельсам двигается. Источник повышенной опасности.

– Нет, – смеется крановщица. – Наверное, на нашу совесть и ответственность полагаются. А профессия наша действительно ответственная и опасная.

– Устаете за рабочую смену?

– К вечеру, если активно работаем. На кране прекрасно себя чувствую, наверное, потому, что сконцентрирована, а домой прихожу, и усталость со мной. Мужу говорю: «Меня полчаса не беспокоить, не кантовать».

Муж Галину понимает. Они и познакомились на стройке. Он сварщик, она крановщица. Дочь пошла по медицинской части, но это, по мнению родителей, не менее благодарная работа, чем строить дома. И, тем не менее, Галина может говорить о себе как о представителе строительной династии. Ее отец, Николай Григорьевич, был известным на селе плотником и столяром. И очень гордился своей дочерью. Как-то еще в первые годы работы Галина привезла родителям номер многотиражки «Барнаулстроя», в котором был напечатан очерк о молодой крановщице, так он с этой газетой обошел всех соседей.

В сентябре будет 11 лет, как Галина трудится в строительной компании «Жилищная инициатива». До этого работала в «Барнаулстрое», других компаниях строительной индустрии. В домашнем архиве крановщицы краевые грамоты и грамота Губернатора Алтайского края, бесчисленные ведомственные награды организаций, в которых она трудились после окончания училища. Как свои награды Галина Николаевна может назвать и количество домов и других объектов в Барнауле, которые построены с ее участием.

Лучший дом еще не построен

Работники опасного производства, женщины-крановщицы имеют право выйти на пенсию в 50 лет. На вопрос, не думает ли она уйти на заслуженный отдых, Галина разводит руками.

– Думаю. Заходим на объект, говорю себе: «Ну вот этот дом дострою и уйду». А потом новый объект, и снова думаю. Ну что вы хотите, всю жизнь на стройке. Приходит новая бригада, например, каменщиков, я узнаю знакомых, называю их по именам. Они удивляются: «Галя, ну ты одна, понятно, мы тебя все знаем, а нас-то много, как ты нас запоминаешь»? На любой строительной площадке Барнаула я найду знакомых строителей, – уверена крановщица.