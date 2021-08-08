Психологи рассказали, как домашние кошки влияют на работу хозяев

Наличие дома кошек хорошо влияет на тех, кто работает на удалёнке.

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Британские психологи опросили 700 владельцев пушистых питомцев, работающих в дистанционном режиме, и пришли к выводу, что усатые-полосатые помогают в работе, рассказывает портал Пятый канал.

По данным исследования, 63% из 700 владельцев кошек рассказали, что питомцы их успокаивали во время дистанционной работы. 56% сообщили, что стали чувствовать себя не так одиноко. Более половины отметили, что у них значительно поднималось настроение, когда они видели, как кошки делают что-то забавное — это вдохновляло и придавало им сил. Некоторые сотрудники признались, что часто разговаривают с животными и обсуждают с ними проблемы, связанные с работой.

Психологи считают, что наличие домашних животных рядом, создает у людей чувство «нормальности и жизни», которое сильно пострадало во время вынужденных изоляций и локдауна. Кроме того, питомцы скорее всего и сами чувствуют себя лучше, когда нет необходимости долго ждать людей с работы.

Специалисты советуют обустроить рабочее пространство так, чтобы можно было постоянно наблюдать за питомцем. Создать для него такие условия, чтобы они могли найти для себя развлечение, не отвлекая хозяина от дел. Ведь как мы знаем, когда кошка скучает и хочет привлечь внимание хозяина, она ложится на клавиатуру или бумаги, с которыми работает человек.