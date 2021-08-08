Соцсети: утренняя авария в старом городе

Утром, в воскресенье, 8 августа, в Барнауле на пересечении проспекта Социалистического и улицы Гоголя произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Информацию об аварии сообщили подписчики паблика «Инцидент Барнаул»

На опубликованных в телеграм-канале кадрах, один из автомобилей заехал на тротуар, практически уткнувшись в крыльцо здания Пенсионного фонда. В выходные движение транспорта в старом городе минимально. Куда нужно было торопиться и с какой скоростью нестись, чтобы машины получили такие повреждения, вопрос дня.