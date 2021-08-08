Страшно, аж жуть: названы самые распространённые фобии знаков зодиака

Согласно наблюдениям экспертов, страхи зачастую схожи у представителей одного и того же знака зодиака. Близнецы боятся одиночества, а для Рыб кошмаром наяву являются публичные выступления. А что пугает вас больше всего на свете?

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Фобия — это иррациональная и неконтролируемая боязнь определенных обстоятельств или объектов, как живых, так и неодушевленных, напоминает портал Пятый канал. Каким же страхам подвержены представители зодиакального круга?

Овен. Овны панически боятся не выполнить обещание или не сдержать данное слово — это называется паралипофобией. Люди, рождённые под этим знаком, подсознательно стремятся к приключениям, острым ощущениям, но при этом мечтают о мире и спокойствии души. Поэтому зачастую они становятся узниками несчастливого брака, ведь развестись для них будет значить, что долг перед партнером не исполнен.

Телец. Представители этого знака испытывают непреодолимый страх перед любыми переменами — тропофобию. Они хотят сохранить привычный жизненный уклад при любых обстоятельствах. Поэтому закрытие любимого кафе или отдела магазина может для них стать поводом для нешуточного ментального кризиса. Выйти из зоны комфорта для Тельца — смерти подобно!

Близнецы. Многие из представителей этого знака страдают аутофобией — страхом одиночества. Хотя этот знак считается довольно ветреным, на самом деле они безумно страдают, расставаясь с любимыми. Со стороны это понять трудно, ведь эти люди кажутся беззаботными, переменчивыми и свободолюбивыми. Стоит отметить, Близнецы в большинстве своем неплохо справляются с разрывами, но боязнь перед прощаниями при этом никуда не уходит.

Рак. Некоторые Раки очень несчастны, если не имеют собственного дома — очага, зоны комфорта и безопасности. Этот страх называется агорафобией. В любом пространстве, где пребывают представители этого знака, они стараются навести свой порядок, обустроить его на свой лад, чтобы создать хотя бы видимость дома.

Лев. Амбициозные и целеустремленные Львы в глубине души приходят в ужас от мысли о возможной неудаче. Атихиофобия в них проявляется, когда, к примеру, начальник не замечает их достижений, когда внимание окружающих переключается на другого человека. В попытке вернуть себе признание общества Львы могут пойти на риск, совершить нечто неразумное и по-настоящему опасное.

Дева. Атаксофобия — проклятие многих представителей этого знака. Они терпеть не могут беспорядка, нелогичных поступков, сбивчивой речи и бессмысленных занятий. Всё в их жизни должно происходить осознанно, последовательно, в стремлении к ожидаемому результату. Если план рушится, Девы начинают паниковать. А уж если эти несчастные нарушают какую-то систему по собственной вине — тут и до нервного срыва недалеко!

Весы. Звёздный «подарок» Весам — аллодоксофобия. Это боязнь конфликтов, столкновения с противоположным мнением, страх расстроить ближнего и не оправдать его надежд. Просто этот знак является воплощением дружелюбия и эмпатии. Такие люди делают все, чтобы избежать трений и конфронтации.

Скорпион. Скорпионы — истинные социофобы. По своей природе они неспособны доверять людям, не говоря уже о стремлении к общению с ними. Сам представитель этого знака ни за что не попросит помощи, не раскроет секрета, не заведет разговор, ну или для этого ему потребуются невероятные усилия. Скорпионы боятся, что другим откроются их слабости, скрытые мотивы и желания, поэтому предпочитают оставаться замкнутыми, хоть это и не приносит счастья.

Стрелец. Главное желание многих Стрельцов — избежать ответственности за свои поступки. Из-за гипенгиофобии они с трудом принимают решения, особенно, если этого требует конкретная персона со стороны. Свободолюбивые представители этого знака хотят прожить захватывающую, полную приключений жизнь, не думая о последствиях своих действий.

Козерог. Очень часто Козероги мучаются из-за многочисленных комплексов. Ателофобия — боязнь собственного несовершенства — заставляет их думать, что они никому не нужны, никто их не любит и не понимает, что их категорически недооценивают. Однако сообщать о своих страхах миру Козероги не спешат. Со стороны они обычно выглядят уверенными в себе и целеустремленными.

Водолей. Страшным ударом для Водолея может стать безобидная насмешка. Боязнь быть осмеянным называется гелотофобией, и она превращает жизнь некоторых представителей этого астрологического символа в настоящий ад. Водолеи в большинстве своём очень стремятся на условную большую сцену, но каждый шаг дается им невероятными мучениями — а что, если публика не примет и освистает?

Рыбы. Многие Рыбы, хоть по своей природе они очень тонкие и творческие личности, до дрожи в ногах боятся публичных выступлений, пишет считают астрологи. Из-за логофобии обычный еженедельный доклад перед коллегами становится испытанием. Причём нервничать из-за предстоящего события Рыбы начинают заранее. Даже желающие быть услышанными люди этого знака часто оставляют свое мнение при себе и общаются только с узким кругом проверенных и поддерживающих их друзей.