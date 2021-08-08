Учим фразы-запоминалки для падежей, планет и радуги

Не всякий может сходу назвать цвета радуги, порядок планет Солнечной системы и последовательность падежей русского языка. Рассказываем, как это запомнить!

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В каком порядке расположены цвета на радуге? Какие планеты входят в Солнечную систему? Какие падежи есть в русском языке? Каково оно, число Пи? Запомнить все это можно с помощью простых фраз. Портал «Пятый канал» предлагает интересные способы раз и навсегда привести память в порядок.

Все цвета радуги

Фото: pixabay.com

Радуга с древнейших времен считалась символом надежды. Индийцы видели в ней лук богини Индры. Они верили, что с его помощью она уничтожает злых духов. Славяне принимали радужную арку как предсказание о плодородии земель. Владельцы домашних питомцев считают, что, когда любимец умирает, он уходит в небо по радуге.

С научной точки зрения радуга — это оптическое явление, возникающее при ярком освещении и каплях воды. Проще говоря, оно появляется после дождя. А вот порядок цветов в радуге многих ставит в тупик. А ведь запомнить эту последовательность можно с помощью простой фразы.

Каждый (красный) охотник (оранжевый) желает (жёлтый) знать (зелёный), где (голубой) сидит (синий) фазан (фиолетовый).

Падежи русского языка

Фото: fotokto.ru

Считается, что падежи в русском языке появились после принятия христианства для обучения людей грамоте. Однако изначально их было не шесть, как сейчас, а 15. В числе последних значились ждательный, счётный, разделительный, лишительный и местный. Спустя время, в ходе лингвистических реформ, 15 падежей сократились до знакомых нам сегодня шести. Их легко запомнить с помощью предложения.

Иван (именительный) родил (родительный) девчонку (дательный) — велел (винительный) тащить (творительный) пелёнку (предложный).

Парад планет

Фото: o-kosmose.ru

Многие россияне с трудом отвечают на вопросы о космосе. Одним из самых сложных остается вопрос о последовательности планет Солнечной системы. Мало кто знает, что для ответа на него существует подсказка в виде простой фразы.

Мы (Меркурий) встретимся (Венера) завтра (Земля), мой (Марс) юный (Юпитер) спутник (Сатурн), у (Уран) новой (Нептун) планеты (Плутон).

Плутон открыли в 1930 году. Он считался планетой до начала XXI века, пока учёные не обнаружили более крупную планету Эриду, а затем Хаумею и Макемаке. Перед исследователями встал вопрос: расширить понятие Солнечной системы до 12 планет или дать определение планеты. В итоге учёные вывели определённые критерии. Плутон не соответствовал одному из них — по массе. В августе 2007-го он перестал считаться планетой, но многие до сих считают его таковой.

Число Пи

Фото: pinterest.com

Число Пи (обозначается греческой буквой π. — Прим. ред.) — это отношение длины окружности к её диаметру. Первое упоминание числа Пи относится к 1650 году до н. э. Сегодня оно используется в подсчёте разнообразных «кривых» — от банки газировки до спутниковых орбит. Чем выше точность вычислений, тем больше знаков в числе Пи, кратко обозначаемом как 3,14.

NASA использует число Пи с 15 знаками после запятой для запусков космических аппаратов. Эксперты Google насчитали после запятой числа Пи около 30 триллионов знаков. Цифры в числе Пи не цикличны, но запомнить первые 11 из них можно с помощью простой фразы.

Это (3) я (1) знаю (4) и (1) помню (5) прекрасно (9), но (2) многие (6) знаки (5) мне (3) лишни (5), напрасны (8).

Количество букв в каждом слове соответствует цифре числа Пи.

Трудности ударения

Для запоминания ударений в словах приходят на помощь стихи.

Звоня́т

Он звонИт, они звонЯт.

Очень встретиться хотЯт.

Ба́нты

Девочки надели бАнты

И играют дружно в фАнты.

То́рты

Не налезли шОрты —

Часто ели тОрты.

Ша́рфы



А у нашей МАрфы —

Все в полоску шАрфы.

Трудности гардероба

Слова надеть и одеть — однокоренные, но не взаимозаменяемые. Тем не менее почти 50% россиян не видят между ними разницы. Чтобы не спутать эти глаголы, нужно запомнить простую фразу.

Одевают Надежду, надевают одежду.