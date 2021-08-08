Утиные истории: в Барнаульском зоопарке прибавление

В день рождения зоопарка у мамы-утки начали проклевываться из яиц утята.

Фото: инстаграм «Барнаульского зоопарка»

Утро в Барнаульском зоопарке началось с приятных хлопот. Пока одни готовили праздничный обед для животных, а сегодня вновь будет показательное кормление, неизменно привлекающее в зоопарк посетителей, другие обнаружили, что одна из уток вот-вот станет мамой.

Яйца, которые утка высиживала, начали трескаться и из скорлупы показались головки утят. Мама-утка, как водится, активно участвовала в процессе, склевывая скорлупу, чтобы утятам было легче вылупиться. Сотрудники зоопарка обрадовались такому подарку на день рождения, и стали активно фотографировать процесс. Но молодая мама разволновалась и решила оградить родившихся и не рожденных чад от повышенного внимания, усевшись на гнездо.