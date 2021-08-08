Утро туманное: какая погода ждёт барнаульцев 9 августа

Вторая неделя августа встретит нас туманом, но природная дымка лучше смог от горящих лесов, накрывший Красноярский край и Забайкалье.

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Ночные температуры с 8 на 9 августа составят +14, +16 градусов, так что утро будет тёплым. В утренние часы так же возможны дождь и гроза. Ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью, 4-9 м/с, сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днём температура воздуха прогреет до +27, + 29 градусов, из-за возможных дождя и грозы, будет повышенная влажность.