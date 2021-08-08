В августе поселок Лесной отмечает 60-летие

Поселок Лесной старше Индустриального района, к которому относится, на 17 лет. И хотя сегодня он считается частью города, в нем сохранился сельский уклад – из-за удаленности от Барнаула, обширного частного сектора и особой атмосферы.

Старожилы Лесного: Мария Бутина, Анна Ковылина, Надежда Гаан.

Фото: Наталья Катренко

Трудовые корни

Лесной был основан в 1961 году у кромки леса, на земельном участке колхоза «Мамонтовский», отведенном под строительство комбината Росрезерва «Труд» – градообразующего предприятия для будущего поселка. Здесь до сих пор с благодарностью вспоминают первого директора комбината – Романа Видишева, который многое сделал для первых жителей (в память о нем на местном Доме культуры установлена мемориальная доска). А началось все со строительства артезианской скважины, подземных коммуникаций, водоотвода, канализации и теплотрассы, после чего возвели котельную и трансформаторную подстанцию.

– Первые многоквартирные двухэтажки построили в Лесном в 1963 году, – рассказала одна из старожилов поселка Анна Ковылина. – В этом же году мне здесь дали квартиру как работнице комбината. Причем дома мы строили хозспособом – то есть строители возводили каркас, а мы штукатурили стены, сами доводили жилье до ума.

К 1966 году в поселке появилось еще несколько домов, магазины, дороги, тротуары, зоны благоустройства и озеленения. А уже в 1968 году в Лесном появилась своя школа, рассчитанная на 190 учащихся, а также поселковый клуб – место отдыха и встреч после работы.

– Живу здесь с 1966 года, – вспоминает жительница поселка Мария Бутина. – Как товаровед по профессии устроилась сначала в продуктовый магазин, потом три года отработала в местном садике, а как только открыли промтовары – местный хозмаг, перешла туда. Ко мне за товарами приезжали из всей округи – жители Штабки и Комсомольского, местные садоводы.

В итоге поселок Лесной стал представлять собой десять двухэтажных домов, где все друг друга знали, жили дружно и весело. Все охотно участвовали в субботниках, а когда нужно проводили даже воскресники – сами высаживали деревья, цветы, наводили порядок на территории. Одно время даже держали коров – на весь поселок набиралось настоящее стадо из 60 голов, которое и пасли по очереди.

– Поселилась я в Лесном в 1975 году, – делится Надежда Гаан. – Здесь я познакомилась со своим супругом, да и вся наша семья сегодня проживает в поселке, а моя трудовая деятельность и до сих пор связана с комбинатом. Родители мужа были одними из первых жителей, активно участвовали в возведении Лесного и его дальнейшем благоустройстве. После ухода на пенсию они передали эту эстафету нам. Сейчас наш старший сын тоже трудится на комбинате. Так что уже можно говорить о формировании настоящей трудовой династии.

2020 человек сегодня проживает в поселке Лесном, в который входит и микрорайон Лесная Поляна.

Чистый воздух

Жители Лесного всегда жили дружно, даже Новый год отмечали вместе в поселковом клубе, устраивая выступления, конкурсы на лучший новогодний костюм. Часто к ним присоединялись и знакомые из города, которые приезжали подышать свежим воздухом, отвлечься от городской суеты, подпитаться энергией местных жителей.

– Городских здесь всегда можно было встретить часто – например, летом они приезжали на пляж, оборудованный неподалеку, на озере Моховом, – вспоминает Мария Бутина. – Когда-то в том месте находилась птицефабрика «Комсомольская», которая поддерживала чистоту родников. В итоге в озере можно было не только купаться, но и ловить рыбу. С годами сохранить Моховое, увы, не удалось. И теперь здесь часто можно увидеть людей, направляющихся в лес по грибы и ягоды. Ведь воздух в Лесном уникальный.

Поселок Лесной.

Фото: Наталья Катренко

Как вспоминает Анна Ковылина, раньше поселок был транспортно удален от города – уехать в Барнаул можно было лишь на автобусах, следующих в Штабку да по железной дороге. Теперь же с городом соединяет автобус № 20, который ходит так часто, что жителям Лесного кажется, что город стал намного ближе.

С 1990-х годов поселок начал разрастаться: постепенно к нему стали примыкать коттеджи, объединившиеся в микрорайон Лесная Поляна, который является частью Лесного. С появлением новых людей жизнь здесь стала меняться. Но все же, как заверила Анна Ковылина, и с новоселами живется дружно, а традиции удалось сохранить. Так, по-прежнему местом встреч является площадка у поселкового клуба, по праздникам здесь активно проявляют себя все поколения жителей.

– Сегодня в Лесном продолжают действовать средняя школа № 99, фельдшерско-акушерский пункт, летная школа-интернат, клуб, магазины, – подытожил председатель ТОС поселка Лесной Михаил Поляков. – Кроме того, к этой территории примыкает и массив дачных и садоводческих товариществ. Сегодня эта территория развивается благодаря муниципальным программам, краевым и федеральным вложениям. Так, в 2020 году по инициативе жителей построена новая детская площадка по ул. Нарядной по краевому Проекту поддержки местных инициатив. А в 2021-2022 годах в рамках адресной инвестиционной программы Барнаула в поселке планируется построить дороги на тринадцати участках: по ул. Магистральной, ул. Лазоревой, ул. Грибной и на десяти переулках (с 1-го по 10-й).