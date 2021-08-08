30 дел, которые надо успеть сделать до конца августа

Публикуем чек-лист того, что нужно успеть сделать в августе, чтобы не думать, что лето бездарно упущено.
Кажется, лето пролетает гораздо быстрее, чем другие времена года. Многие, взглянув на календарь сейчас, грустно скажут: «А я и не видел лето».
Мы сделали специально для барнаульцев подборку того, что поможет наполнить каждый день оставшегося лета радостью и особым смыслом. Скопируйте или сделайте скриншот нашего чек-листа и задержите остаток лето, поймав его за августовский хвост.
1. Наесться арбузов.
2. Вспомнить детство и покачаться на качелях.
3. Устроить семейный вечер сериалов.
4. Поиграть в бадминтон.
5. Сделать фото самого красивого заката в городе и разместить его в соцсетях с отметкой #ВечернийБарнаул.
6. Попробовать блюдо, которое никогда не пробовали.
7. Сходить в кино (у нас есть отличный кинообзор на этот случай).
8. Придумать, на что похожи проплывающие над головой облака.
9. Прогуляться по лестнице в Нагорный парк.
10. Приготовить кофе дорогому человеку.
11. Написать стихотворение.
12. Побегать под дождём.
13. Избавиться от ненужных вещей в доме.
14. Наконец-то встретиться со старым другом. Кстати, рекомендуем прочитать статью «20 занимательных фактов о дружбе».
15. Вспомнить детство. И провести день в парке аттракционов. Покататься на каруселях, поесть сладкой ваты и мороженого.
16. Посетить летнюю распродажу.
17. Сделать доброе дело: покормить бездомного кота или собаку, настроить регулярное пожертвование проекту, который вам нравится.
18. Побывать на выставке.
19. Улыбнуться прохожему.
20. Придумать свой лимонад или летний напиток и приготовить его.
21. Лечь спать в 22:00.
22. Не спать всю ночь.
23. Встретить закат на барнаульской набережной.
24. Помыть окна, пока теплые дни, чтобы потом не мёрзнуть за этим занятием в октябре.
25. Никуда не спешить. Хотя бы один день. Насладиться каждым действием, каждым моментом, ведь именно из них и складывается вся наша жизнь.
26. Познакомиться с новым человеком.
27. Поучаствовать во флэшмобе: сделать фото с газетой «Вечерний Барнаул» и разместить в соцсетях, отметив нашу группу.
28. Провести вечер у костра.
29. Дать денежку уличному музыканту.
30. Поделиться этим чек-листом с друзьями. Ведь лето улетает ото всех одинаково быстро!