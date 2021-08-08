30 дел, которые надо успеть сделать до конца августа

Публикуем чек-лист того, что нужно успеть сделать в августе, чтобы не думать, что лето бездарно упущено.

Фото: canva.com

Кажется, лето пролетает гораздо быстрее, чем другие времена года. Многие, взглянув на календарь сейчас, грустно скажут: «А я и не видел лето».

Мы сделали специально для барнаульцев подборку того, что поможет наполнить каждый день оставшегося лета радостью и особым смыслом. Скопируйте или сделайте скриншот нашего чек-листа и задержите остаток лето, поймав его за августовский хвост.

1. Наесться арбузов.

2. Вспомнить детство и покачаться на качелях.

3. Устроить семейный вечер сериалов.

4. Поиграть в бадминтон.

5. Сделать фото самого красивого заката в городе и разместить его в соцсетях с отметкой #ВечернийБарнаул.

6. Попробовать блюдо, которое никогда не пробовали.

7. Сходить в кино (у нас есть отличный кинообзор на этот случай).

8. Придумать, на что похожи проплывающие над головой облака.

9. Прогуляться по лестнице в Нагорный парк.

10. Приготовить кофе дорогому человеку.

11. Написать стихотворение.

12. Побегать под дождём.

13. Избавиться от ненужных вещей в доме.

14. Наконец-то встретиться со старым другом. Кстати, рекомендуем прочитать статью «20 занимательных фактов о дружбе».

15. Вспомнить детство. И провести день в парке аттракционов. Покататься на каруселях, поесть сладкой ваты и мороженого.

16. Посетить летнюю распродажу.

17. Сделать доброе дело: покормить бездомного кота или собаку, настроить регулярное пожертвование проекту, который вам нравится.

18. Побывать на выставке.

19. Улыбнуться прохожему.

20. Придумать свой лимонад или летний напиток и приготовить его.

21. Лечь спать в 22:00.

22. Не спать всю ночь.

23. Встретить закат на барнаульской набережной.

24. Помыть окна, пока теплые дни, чтобы потом не мёрзнуть за этим занятием в октябре.

25. Никуда не спешить. Хотя бы один день. Насладиться каждым действием, каждым моментом, ведь именно из них и складывается вся наша жизнь.

26. Познакомиться с новым человеком.

27. Поучаствовать во флэшмобе: сделать фото с газетой «Вечерний Барнаул» и разместить в соцсетях, отметив нашу группу.

28. Провести вечер у костра.

29. Дать денежку уличному музыканту.

30. Поделиться этим чек-листом с друзьями. Ведь лето улетает ото всех одинаково быстро!