День кошек: что делать, если обидел хвостатого друга

Сегодня, 8 августа, отмечается Всемирный день кошек. Эти четвероногие аристократы наиболее любимы большинством жителей планеты. Многие столетия кошки живут рядом с человеком, разделяя с ним печали и радости. Вместе с этим они обладают удивительной способностью попадаться на пути в самый неудачный момент. Ну кто не извинялся перед любимым котиком, когда нечаянно наступал ему на лапу?

Считается, что предки кошек возникли на Земле более 20 миллионов лет назад. Домашние коты, по всей вероятности, появились в Древнем Египте. Абсолютно точно, что уже тогда люди просили у них прощения за то, что причиняли им боль или опрометчиво оскорбили их кошачье достоинство.

И по сей день в домах, где живут коты, повторяются одни и те же сюжеты. Ведь они любят улечься посреди комнаты, часто путаются под ногами и просовывают лапы в дверные проемы. Несмотря на все старания, порой случается оказия — зажатая лапа, придавленный хвост, а то и нечаянно прилетевший пинок в пушистый бок.

Рассказываем, что делать, если случайно обидели хвостатого друга.

1. Извиняться перед животным — это нормально

Просить прощения у питомца нужно в любом случае сразу, пусть даже вдогонку. Однако не нужно пытаться вытащить кота из-под кровати, это может его ещё больше напугать. Пусть сначала немного придёт в себя. Главное запомните: по вашей интонации любимец понимает, что вы расстроены случившимся, обеспокоены ситуацией и всё также любите его.

2. Слова помогут

По буквам объяснить животному непреднамеренность своих действий, конечно, не получится, но, к счастью, кошки понимают интонацию наших слов. Они пытаются понять, почему человек причиняет им боль и связано ли это с агрессией. Если в голосе нет резких звуков, кошки успокаиваются. Поэтому разговаривать с ними нужно ласково, сочувствующе. Всё равно, какие это будут слова, главное, что искренние.

3. Выберите подходящее время для извинений

В момент, когда вы нечаянно сделали больно, кошка обычно отбегает и смотрит издалека либо вообще бежит без оглядки.

Когда кошка злится, вам необходимо дать ей немного времени, перед тем как подойти и извиниться. Если вы поспешите, она может вас поцарапать.

Но не затягивайте с извинениями, подойдите к кошке, как только она станет спокойнее. Делайте всё с осторожностью. Затем протяните руку и позовите обиженного питомца к себе. Когда он подойдёт, обязательно погладьте и обнимите. Запомните один приём: если кошка остановилась и смотрит, нужно ласково позвать её к себе и слегка прикрыть глаза — это способ эффективной коммуникации конкретно с кошками. Прикрывая веки, вы показываете, что настроены доброжелательно.

4. Коты понимают мимику и язык тела человека

Чтобы показать, что никакой агрессии в ваших действиях нет, нужно присесть на корточки — визуально вы будете выглядеть ниже и меньше. Такой приём особенно помогает, если котик сильно испугался.

5. Штрафные лакомства

Когда животное начнёт успокаиваться, дайте ему любимое лакомство или любимую пищу.

Если кошка сидит под диваном, положите лакомство так, чтобы она почувствовала запах и увидела его. Вскоре страдалица захочет его съесть, покинет своё укрытие, и ваши доверительные отношения будут восстановлены. По мнению кошки, раз вы продолжаете её кормить, значит, продолжаете заботиться и всё так же любите.

6. Не расстраивайтесь

Животные умные, они все понимают.

Когда коты играют, они иногда нечаянно причиняю друг другу боль. В таком случае они тоже извиняются, показывая это как только могут: лижут место нечаянного укуса, припадают к земле, делают виноватое выражение мордочки. Эксперты утверждают, что у нас с ними похожие эмоции, интонации и даже мимика. Так что и нас, людей, кошки тоже понимают.