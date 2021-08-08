Вячеслав Франк провел рабочий выезд в застраиваемый квартал в нагорной части Барнаула

Совместно с главой города новый квартал по ул. 6-я Нагорная, 15г посетили заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров, директор ИСК «Союз» Владимир Отмашкин, руководитель ПСК «Строительная перспектива» Андрей Комяков.

Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

Общая площадь нового жилого квартала в районе 6-ой Нагорной составляет 20 гектаров, планируемая общая площадь жилой застройки – свыше 200 тыс. кв.м, сообщает официальный сайт города. Здесь уже сданы в эксплуатацию два многоквартирных дома, в стадии строительства находятся ещё четыре. В перспективе, в этом квартале наряду со строительством жилья будет построена спортивная зона и детский сад на 300-350 мест.

«В настоящее время готовятся и будут утверждены новые проекты планировки. То есть те, кто приобретут эти земельные участки, будут четко понимать, что здесь можно и необходимо строить», – уточнил Вячеслав Франк.

Глава города обозначил вопросы по созданию дорог в новом квартале. Проектно-сметную документацию готовят сами застройщики, на следующей неделе будет принято решение о том, как будет финансироваться её строительство.

«Дорога здесь, безусловно, важна, она будет сконцентрирована на развитие и обеспечение комфортных условий проживания горожан», – сказал Вячеслав Франк.

В настоящее время обсуждаются вопросы о сроках строительства дороги. Вячеслав Франк отметил, что дорожным проектом предусмотрено также обустройство тротуаров и уличного освещения.

Владимир Отмашкин, говоря о новых земельных участках под жилищное строительство в Барнауле, отметил выгодное расположение жилого квартала на 6-ой Нагорной:

«Прекрасное место с точки зрения экологии, рядом находится медкластер. В партнерстве с администрацией города предстоит освоить земельный участок, обеспечив горожан комфортным жильём», – рассказал директор ИСК «Союз»

Подводя итоги рабочего выезда, глава города поздравил с профессиональным праздником представителей строительной отрасли Барнаула.

«Строительный комплекс сегодня выступает драйвером городской экономики, строители участвуют во всех процессах и мероприятиях на территории города, будь то обустройство гостевых маршрутов или устранение последствий паводка. Труд строителей созидательный и очень ответственный, все, что ими возводится, – у всех на виду. Желаю всем причастным к этому благородному занятию здоровья, счастья, желания развиваться и строить», – поздравил строителей градоначальник.