Семь человек погибли, 63 — пострадали в 41 ДТП с начала августа в Алтайском крае

В числе получивших травмы различной степени тяжести 12 несовершеннолетних. Госавтоинспекция обеспокоена ситуацией на алтайских дорогах.

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В настоящее время на дорогах Алтайского края наблюдается осложнение обстановки, связанное с аварийностью: с начала августа 2021 года зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие.

Госавтоинспекция обращается к жителям Алтайского края и гостям региона с напоминанием о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

Управлять транспортным средством необходимо со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности автомобиля, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Необходимо соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. Водителю и пассажирам во время движения необходимо использовать средства пассивной защиты — ремни безопасности. Дети в салоне автомобиля обязательно должны перевозиться в детском удерживающем устройстве, которое сможет надёжно зафиксировать маленького пассажира.

Недопустимо употребление спиртных напитков, если вам предстоит управлять транспортным средством, также не следует садиться за руль в утомлённом и больном состоянии. Не рискуйте собственной жизнью и жизнями других людей.

Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения предельно ответственно отнестись к соблюдению Правил дорожного движения, быть бдительными и внимательными! Желаем вам безопасных дорог.