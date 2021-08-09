Аналитики подсчитали средние расходы на свадьбу в России

Август — время свадеб. Сколько стоит сегодня организовать торжество?

Фото: weddyson.com

Этим летом молодожёнам, желающим организовать свадьбу на 30 человек, придётся заплатить подрядчикам около 300 тысяч рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на RT на русском.

Многие предпочитают нанять организатора — его услуги в среднем обойдутся в 30 тысяч рублей. Столько же стоит пригласить на мероприятие ведущего, услуги диджея в среднем стоят 15 тысяч рублей, музыканты — 10–70 тысяч за вечер.

За оформление приглашений нужно заплатить около 2,5 тысячи, свадебный букет в Барнауле обойдётся в 1500–10000 рублей. За план по оформлению помещения и поиск расходников декоратор в среднем попросит пять тысяч, примерно столько же будет стоит украшение небольшого зала, и это без учёта материалов. Видеосъёмка свадебных моментов и монтаж ролика в среднем стоят 25 тысяч рублей.

На сборы невесты потребуется около 9,5 тысячи. Маникюр и педикюр с простым дизайном обойдутся в три тысячи, а макияж и причёска стоят в среднем 6,5 тысячи. Прокат свадебного платья — от 7 до 15 тысяч рублей, покупка — от 20 до 70 тысяч.

За питание и обслуживание 30 гостей на свадьбе в среднем просят 90 тысяч рублей, ещё 5 тысяч будут стоить услуги бармена.