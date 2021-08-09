Аналитики подсчитали средние расходы на свадьбу в России

Август — время свадеб. Сколько стоит сегодня организовать торжество?
Этим летом молодожёнам, желающим организовать свадьбу на 30 человек, придётся заплатить подрядчикам около 300 тысяч рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на RT на русском.
Многие предпочитают нанять организатора — его услуги в среднем обойдутся в 30 тысяч рублей. Столько же стоит пригласить на мероприятие ведущего, услуги диджея в среднем стоят 15 тысяч рублей, музыканты — 10–70 тысяч за вечер.
За оформление приглашений нужно заплатить около 2,5 тысячи, свадебный букет в Барнауле обойдётся в 1500–10000 рублей. За план по оформлению помещения и поиск расходников декоратор в среднем попросит пять тысяч, примерно столько же будет стоит украшение небольшого зала, и это без учёта материалов. Видеосъёмка свадебных моментов и монтаж ролика в среднем стоят 25 тысяч рублей.
На сборы невесты потребуется около 9,5 тысячи. Маникюр и педикюр с простым дизайном обойдутся в три тысячи, а макияж и причёска стоят в среднем 6,5 тысячи. Прокат свадебного платья — от 7 до 15 тысяч рублей, покупка — от 20 до 70 тысяч.
За питание и обслуживание 30 гостей на свадьбе в среднем просят 90 тысяч рублей, ещё 5 тысяч будут стоить услуги бармена.