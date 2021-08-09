Жители Барнаула могут купить мёд всевозможных сортов

Традиционная ярмарка мёда работает в Барнауле до 31 августа с 10:00 до 18:00.

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На площади Сахарова в Барнауле продают мёд из 25 районов Алтайского края. Почти 30 алтайских пасек привезли в город мёд, собранный на лугах, в тайге и предгорьях Алтая.

14 августа, в день Медового Спаса, православный священник проведёт церемонию освящения медового урожая. Традиционных для Дня пчеловода праздничных развлечений на площади Сахарова устраивать не будут из-за противоэпидемических ограничений, информирует Алтайтурцентр.