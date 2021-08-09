Барнаульцы могут убрать мусор у Пивоварки и получить эконабор

В городе запустили экологический флешмоб «Чистая Пивоварка».
Организаторы призывают барнаульцев принять активное участие в улучшении экологического состояния реки. Для этого нужно:
Эконабор среди участников разыграют 31 августа 2021 года, пишет официальный сайт Барнаула.
Организаторы надеются, что барнаульцы будут бережнее относиться к водным ресурсам. Также отдел по охране окружающей среды администрации города Барнаула напоминает о необходимости соблюдения установленных законом норм и требований в области охраны водных объектов.