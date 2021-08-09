Барнаульцы могут убрать мусор у Пивоварки и получить эконабор

В городе запустили экологический флешмоб «Чистая Пивоварка».

Организаторы призывают барнаульцев принять активное участие в улучшении экологического состояния реки. Для этого нужно:

Убрать от мусора участок Пивоварки. Это можно сделать в удобное время, одному или в компании.

Доставить мусор до контейнера, если есть возможность до пункта приёма вторсырья.

Сделать фото: до/после уборки с участниками, собранным и доставленным мусором к контейнеру или пункту приёма вторсырья.

Выложить фотографии на своей странице в Instagram и «ВКонтакте» со всеми хештегами: #чистаяпивоварка #ЛеруаМерленБарнаул #МусораБольшеНетБарнаул #ЭкошколаЧистыеБерега.

Эконабор среди участников разыграют 31 августа 2021 года, пишет официальный сайт Барнаула.

Организаторы надеются, что барнаульцы будут бережнее относиться к водным ресурсам. Также отдел по охране окружающей среды администрации города Барнаула напоминает о необходимости соблюдения установленных законом норм и требований в области охраны водных объектов.