Барнаульцы сообщили о пожаре в жилом доме

По их словам, сегодня, 9 августа 2021 года, в строении произошло возгорание. Жители Барнаула поделились фотографиями, на которых видно сильное задымление. Согласно опубликованным видео, горит крыша частного дома.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Администраторам интернет-сообщества «Инцидент Барнаул» в Telegram в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали, что пожар произошёл в доме, расположенном на улице Новой.