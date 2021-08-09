Барнаульцы сообщили о пожаре в жилом доме

По их словам, сегодня, 9 августа 2021 года, в строении произошло возгорание. Жители Барнаула поделились фотографиями, на которых видно сильное задымление. Согласно опубликованным видео, горит крыша частного дома.
Администраторам интернет-сообщества «Инцидент Барнаул» в Telegram в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали, что пожар произошёл в доме, расположенном на улице Новой.
«Возникла угроза распространения пламени на соседние строения. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Люди из дома вышли. На данный момент пожар локализован», — сообщили в ведомстве.