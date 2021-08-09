Барнаульское предприятие претендует на статус федерального центра компетенций

Об этом заявил генеральный директор ООО «Нортек» (многопрофильное производство шин) Владимир Яковлев, выступая на совещании в Барнауле, посвященном перспективам развития химического производства в Алтайском крае.

Фото: Андрей Кравцов

Он рассказал, что в своё время в России из-за кризиса в отечественном авиапроме фактически оказалось свернутым производство авиационных шин. С оживлением в авиационной отрасли в 2013 году выпуск шин возобновился на площадке бывшего Барнаульского шинного комбината, где было налажено производство авиашин для всей российской военной и гражданской авиатехники, в том числе и перспективных образцов самолетов. Фактически Барнаул стал российским центром производства покрышек для всей российской авиации.

Между тем в 2018 году президент России принял решение организовать в России центр компетенций по развитию шинного производства (в частности, и авиашин), на площадке которого были бы сосредоточены и сконцентрированы технологические, финансовые и интеллектуальные (научно-конструкторские) ресурсы для решения стратегических задач.

Однако, по мнению Яковлева, сегодня такой центр фактически существует и работает на площадке «Нортек» в Барнауле. А значит, Барнаул вполне может претендовать на получение приоритетного статуса федеральной площадки.

Между тем, по его словам, создание центра компетенции предполагает организацию стенда для испытания шин, взамен прежнего, который ранее существовал в Омске.

«Сегодня возможностями для таких испытаний обладают из дружественных России стран только Китай и Индия. Между тем России, особенно в связи с выпуском гражданских самолетом МС-21 и SSJ, новых военных самолетов, собственная испытательная площадка крайне необходима, это вопрос стратегический», – пояснил Владимир Яковлев.

Создание такого стенда, который должен стать основой будущего, авиашинного кластера, оценивается специалистами в 700 млн рублей. По мнению Яковлева, вряд ли этот проект будет окупаемым и привлекательным для частных инвестиций, но, с точки зрения стратегической безопасности страны, он крайне необходим. А развернуть испытательный стенд предлагается на площадке АлтГТУ, который обладает квалифицированными научно-инженерными кадрами и, помимо всего прочего, является государственным учреждением, а потому подходит для инвестирования в его инфраструктуру бюджетных денег.

«Сегодня мы разрабатываем четыре новых образца своей продукции, как гражданского, так и военного назначения (авиашины для тяжелого стратегического супербомбардировщика). А всего с 2013 года алтайские шинники освоили 13 новых видов продукции. Всё это свидетельствует о том, что Барнаул вполне обоснованно может претендовать на статус федерального центра компетенции в шинном производстве», – обосновал свои амбиции Владимир Яковлев, заметив, что сегодня барнаульский шинный завод поставляет свою продукцию в 36 стран мира, производя 250 тонн продукции в день.

Свои предложения инициаторы развертывания центра в Барнаула уже оформили в виде проекта, который готовы направить в адрес федерального Правительства (Минпромторга, в частности), опираясь на поддержку Правительства Алтайского края.