Бойтесь грозы: приметы на 9 августа

По народному календарю 9 августа – Пантелеймон-целитель, Никола Кочанский, Палий.

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На Руси Пантелеймон известен как покровитель целителей и воинов. Святого в народе называют Палием. В этот день боялись грозы. Наши предки верили, что у того, кто 9 августа будет в поле работать, гроза хлеб спалит. Поэтому большим грехом считалось работать, а особенно возить сено и хлеб. Знахари в этот день ходили к заповедным лощинам, болотам и полянам за травами. Собирали коренья и листья, молились святому Пантелеймону и здоровье тела и души.

Обычно к этому дню завивается капуста. Крестьяне на Пантелеймона готовили пирожки с капустой из прошлого урожая. Такой сдобой угощали детей, нищих и странников. Капусту тушили, добавляли в щи, засаливали.

Фото: oldfarmer.ru

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