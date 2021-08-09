Бойтесь грозы: приметы на 9 августа

09 августа 07:10 2021

По народному календарю 9 августа – Пантелеймон-целитель, Никола Кочанский, Палий.

Фото: pixabay.com

На Руси Пантелеймон известен как покровитель целителей и воинов. Святого в народе называют Палием. В этот день боялись грозы. Наши предки верили, что у того, кто 9 августа будет в поле работать, гроза хлеб спалит. Поэтому большим грехом считалось работать, а особенно возить сено и хлеб. Знахари в этот день ходили к заповедным лощинам, болотам и полянам за травами. Собирали коренья и листья, молились святому Пантелеймону и здоровье тела и души.

Обычно к этому дню завивается капуста. Крестьяне на Пантелеймона готовили пирожки с капустой из прошлого урожая. Такой сдобой угощали детей, нищих и странников. Капусту тушили, добавляли в щи, засаливали.

Фото: oldfarmer.ru
Приметы и поверья
  1. Если на Пантелеймона завиваются кочаны капусты, то осень будет холодной.
  2. Травы, собранные 9 августа, обладают целебными свойствами.
  3. Если муравьи вход в муравейник заделывает, то скоро пойдет дождь.
  4. Кузнечики прыгают и стрекочут – к сухой и ясной погоде.
  5. Если больной в церкви отстоит молебен в честь святого Пантелеймона, а дома молиться будет на его икону, то скоро выздоровеет.
  6. Чтобы ребёнку учеба хорошо давалась, ему нужно в этот день съесть немного капусты.